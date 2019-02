Tennis | Fed Cup 2019 | Italia in campo per evitare la retrocessione in Serie C Le

Tennis - Fed Cup : Svizzera-Italia 3-0 - Giorgi fa cadere l'ultima speranza : BIEL - Il sogno della rimonta azzurra a Biel svanisce in poco più di un'ora e un quarto. Belinda Bencic completa il 3-0 della Svizzera sulll'Italia nel primo turno del World Group II di Fed Cup alla ...

Tennis - Fed Cup : Bencic batte Giorgi - l'Italia perde 3-0 : LA CRONACA DELLA PARTITA - Bencic, che aveva sconfitto Giorgi anche nell'ultimo precedente a New Haven l'anno scorso, completa il match con cinque vincenti in più, 13 a 8, di cui 8 a 3 di rovescio . ...

Diretta Fed Cup 2019/ Svizzera Italia streaming video e tv - orario delle partite - Tennis - oggi 2giornata - : Diretta Svizzera Italia Fed Cup 2019, streaming video e tv: la nazionale azzurra di tennis femminile nel Secondo Gruppo Mondiale, oggi la 2giornata.

Tennis - Fed Cup 2019 : nel Gruppo Mondiale I Bielorussia e Francia con un piede in semifinale : La prima giornata dei quarti di finale del Gruppo Mondiale I di Fed Cup ci restituisce la Bielorussia (avanti in Germania per 0-2) e la Francia (0-2 in casa del Belgio) con un piede in semifinale, mentre decreta il perfetto equilibrio (1-1) in Repubblica Ceca-Romania ed USA Australia. Repubblica Ceca-Romania 1-1 Scontro tra titani quello che si prospetta nel singolare che aprirà il confronto domani: oggi portano il punto alle rispettive ...

Tennis - Fed Cup : Errani lotta ma cede alla Bencic - Italia sotto con la Svizzera : BIEL - Sara Errani , al primo match dopo la squalifica, ha fatto quel che ha potuto. Ha tenuto, ha mostrato una buona condizione e un gioco accettabile. Ha rimontato da 2-5 a 5-5 nel secondo set ma ...

Tennis - Fed Cup 2019 : Svizzera-Italia 1-0 - Belinda Bencic supera in due set Sara Errani : La Svizzera si porta sull’1-0 nella sfida del World Group II di Fed Cup. Sul cemento di Biel, Belinda Bencic regala il primo punto alla sua nazionale, superando in due set Sara Errani con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Bella prestazione della numero uno elvetica, che ha fatto valere un miglior stato di forma rispetto ad una Errani che rientrava proprio oggi dopo la lunga squalifica per doping. I soliti ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nella prima giornata di Svizzera-Italia esami probanti per Sara Errani e Camila Giorgi : Il sorteggio della sfida di Fed Cup tra Svizzera ed Italia ha decretato che Sara Errani debba tornare subito in campo: per l’azzurra però l’ostacolo (ma essendo la numero 2 italiana era prevedibile) è subito impegnativo dato che “Sarita” incontrerà sul veloce indoor di Biel la quotata Belinda Bencic. L’elvetica, tornata tra le prime 50 al mondo dopo aver superato un paio di stagioni segnate da seri problemi al polso ...

Tennis - Sara Errani riparte dalla Fed Cup : «È dura ma - ho gran voglia di giocare» : Sara Errani in Fed Cup con la maglia azzurra ha esordito nel 2008, 11 anni fa, e in doppio giocò al fianco di Tathiana Garbin, attuale capitano azzurro. Sabato la romagnola, che è reduce da un lungo ...

Tennis - Fed Cup : Bencic-Errani apre Svizzera-Italia. La romagnola torna dopo squalifica : La marchigiana, invece, non vestiva l'azzurro da tre anni, ma ormai le polemiche del passato con la federazione sembrano ormai un lontano ricordo e l'apporto della numero 28 del mondo può essere ...

Tennis – Fed Cup : effettuato il sorteggio - Bencic ed Errani apriranno la sfida tra Svizzera-Italia : Le due Tenniste apriranno il match valido per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena Saranno Belinda Bencic e Sara Errani ad aprire sabato alle 13 a Biel la sfida di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valida per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena, a seguire scenderanno in campo Victorija Golubic e Camila Giorgi. ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II della manifestazione internazionale a squadre. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera ...

Tennis - Fed Cup 2019. Tathiana Garbin : “Sfida difficile con la Svizzera - l’Italia se la gioca. Giorgi ed Errani un esempio” : L’Italia è pronta per affrontare la Svizzera nel primo turno del World Group II di Fed Cup, la massima competizione a squadre femminile di Tennis. Le azzurre scenderanno in campo nel weekend del 9-10 febbraio alla Swiss Tennis Arena di Biel, si preannuncia un primo turno particolarmente difficile per le nostre ragazze che cercheranno di battere le padrone di casa per poi giocarsi lo spareggio per accedere alla cosiddetta Serie A. Camila ...

