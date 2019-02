Tennis | ATP Cordoba 2019 | sarà derby argentino in finale tra Juan Ignacio Londero e Guido

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP 250 Montpellier 2019 : finale tutta francese tra Pierre-Hugues Herbert e Jo-Wilfried Tsonga : Saranno Pierre-Hugues Herbert e Jo-Wilfried Tsonga a giocarsi il titolo dell’ATP 250 di Montpellier. Vedremo, dunque, una sfida tutta francese nel torneo del capoluogo del dipartimento dell’Hérault (Occitania). Il nativo di Schiltigheim ha superato Tomas Berdych (Repubblica Ceca) col punteggio di 6-2 7-5, mentre il Tennista di Le Mans ha superato Radu Albot (Moldavia) con un agile 6-1 6-3. Herbert, nella prima semifinale, si porta ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini deve arrendersi a Marton Fucsovics. L’azzurro sconfitto in tre set in semifinale : Sconfitta amara per Matteo Berrettini nella semifinale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). L’italiano, che da lunedì entrerà a far parte della top50 del ranking, è stato battuto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.47 del mondo) con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 in 2 ore e 18 minuti di partita. Non manca un po’ di rammarico per l’andamento del confronto dal momento che Berrettini si è trovato in vantaggio di un set con la ...

Tennis - Classifica Atp 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : vola Matteo Berrettini - rimonta Fernando Verdasco ed è in semifinale : Prima semifinale del 2019 a livello ATP per Matteo Berrettini. Il romano, a Sofia, tira fuori una partita molto bella per rimontare e battere lo spagnolo Fernando Verdasco, veterano del circuito nonché numero 26 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Ulteriore soddisfazione, per l’azzurro, è il miglioramento del proprio best ranking: ad oggi sarebbe virtualmente numero 46 della classifica mondiale (ma deve ancora aspettare, in questo ...

Tennis - ATP di Cordoba : notte amara per gli azzurri - fuori Fognini e Giannessi : Tennis, ATP di Cordoba: Fognini e Giannessi sono stati eliminati per mano di Badene e Schwartzman Tennis, ATP di Cordoba: Fognini e Giannessi sono stati eliminati dal torneo argentino. Altisonante la sconfitta del numero 1 azzurro. Fabio è crollato sotto i colpi di Badene, Tennista sloveno capace di farlo fuori abbastanza agilmente, con un 6-1 6-4 che non lascia scampo a repliche. Come detto out anche Giannessi, il quale ha però lottato ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimontato e battuto dall’argntino Diego Schwartzman : Si completa la caduta degli italiani a Cordoba: nel torneo ATP 250 di Tennis sulla terra rossa outdoor argentina l’ultimo azzurro in gara, il qualificato Alessandro Giannessi, viene rimontato e battuto dal padrone di casa Diego Schwartzman, numero tre del seeding, che si impone con lo score di 6-7 (4) 6-3 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Nel primo set le palle break fioccano, anche se il primo break arriva soltanto nel quinto game e lo ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Fabio Fognini delude e cede in due set allo slovene Bedene : Un irriconoscibile Fabio Fognini esce di scena immediatamente nel torneo ATP di Cordoba. Nel secondo turno del torneo argentino il Tennista di Arma di Taggia è stato sconfitto nettamente in due set dallo sloveno Aljaz Bedene, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Fognini parte malissimo, cedendo subito il servizio. Il ligure non sfrutta una palla del controbreak e Bedene strappa ancora la ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Marco Cecchinato sconfitto in tre set dallo spagnolo Munar : Finisce al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il siciliano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio subito in salita per la testa di serie numero due del torneo, che ha perso il servizio nel secondo game, finendo poi sotto per 3-0. Munar non ha concesso nulla nei ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini che spettacolo! Batte Kachanov e vola ai quarti : Un Matteo Berrettini di lusso si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Sofia. Il Tennista romano ha sconfitto in tre set il russo Karen Kachanov, numero undici del mondo, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Una prestazione davvero eccezionale per il numero 53 del ranking, che ha sconfitto per la terza volta in carriera un top-20. Nel primo set è Kachanov a trovare per primo il break, ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno. Sconfitto in due dall’argentino Londero : Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il piemontese è stato Sconfitto dall’argentino Juan Ignacio Londero, numero 112 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Sonego non riesce a sfruttare una palla break in apertura di primo set e soprattutto Londero vince un terzo game lottatissimo, arrivato addirittura alla ...