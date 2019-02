Taekwondo | President’s Cup 2019 | tre podi azzurri tra gli junior! Secondo posto per

oasport

: #Taekwondo, President's Cup 2019: azzurro brillante tra gli junior! Andrea #Riondino chiude al secondo posto, terzi… - OA_Sport : #Taekwondo, President's Cup 2019: azzurro brillante tra gli junior! Andrea #Riondino chiude al secondo posto, terzi… - taekwondofita : Eccole le prime medaglie dei nostri azzurri juniores alla President's Cup Europe ???? ?? Andrea Riondino (-68kg) ???? I… - taekwondofita : 4th President's Cup Europe ?? Junior -68kg ???? Andrea Riondino ???? vince la semifinale 6-5 vs Ahmed Walid ???? e avanza… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Bilancio decisamente positivo per la spedizione azzurra nella giornata dedicata alle gare degli junior maschili ad Antalya, in Turchia, dove è il corso di svolgimento la quarta edizione della WorldPresident’s Cup. Andrea Riondino, Matias Lomartire e Giuseppe Foti si sono messi in evidenza conquistando un prestigiosoo. Il primo ha chiuso alnei -68 kg, mentre gli altri due hanno raggiunto la terza posizione rispettivamente nei -48 kg e nei -55 kg.Splendido percorso per Andrea Riondino nei -68 kg. L’azzurro ha superato nell’ordine il turco Kazim Taha Bozkurt (17-15), il russo Ivan Laptov (3-2), il russo Ivan Drynov (11-4) e il palestinese Ahmed Walid (6-5), prima di arrendersi in finale di fronte al turco Mustafa Emre Teke al termine di un incontro equilibrato, chiuso sul 10-8 in favore dell’avversario. Sul terzo gradino delo ...