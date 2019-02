Tac ferma da 9 giorni | rallentamenti per la diagnostica al Cardarelli

ATP Sofia – Berrettini non si ferma più - l’azzurro stende Verdasco e sTacca il pass per la semifinale : Vittoria in rimonta per il tennista italiano che, dopo essere passato in svantaggio di un set, riesce a ribaltare il risultato contro Verdasco Matteo Berrettini approda in semifinale nel torneo di Sofia, il tennista azzurro stende anche Verdasco e si guadagna l’accesso al turno successivo dove sfiderà Fucsovics. Un match entusiasmante e ricco di emozioni, con lo spagnolo che passa in vantaggio vincendo il primo set, salvo poi cedere ...

Sondaggi Emg Acqua : il disTacco del M5S dalla Lega si ferma a 5 punti percentuali : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale (7 febbraio 2019) sondata dall’istituto di ricerca Emg Acqua per la trasmissione Agorà condotta da Serena Bortone su Rai 2, emergerebbero le seguenti importanti novità da prendere in considerazione. Premettiamo che il seguente Sondaggio politico è stato realizzato mediante un panel telematico su un campione rappresentativo e probabilistico di 1803 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio ...

LIVE Super Bowl 2019 - Los Angeles Rams-New England Patriots in DIRETTA : l’America si ferma - che spetTacolo ad Atlanta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2019, riflettori accesi alla Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) per la partita più importante della stagione: Los Angeles Rams e New England Patriots si affronteranno con l’obiettivo di alzare al cielo il Vince Lombardi Trophy e scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. L’America si ferma ...

Boom Boom Gervinho – Un colpo di Tacco per riaprirla - poi il pareggio al 93° : ecco i GOL che hanno fermato la Juventus [VIDEO] : Due gol bellissimi che hanno fermato la Juventus condannandola al terzo pareggio stagionale in serie A: così Gervinho ha ammutolito lo Stadium, prima con un magico colpo di tacco per il 3-2, poi al 93° il definitivo 3-3 su assist di Inglese. L’attaccante ivoriano sale così a quota 8 gol stagionali in classifica marcatori, ma questo punto per il Parma vale molto di più: soltanto Genoa e Atalanta, fino ad oggi, erano riusciti a ...

Sea Watch bloccata a Catania - per Guardia Costiera “non conformità”. E ong atTacca : “Pressione politica per fermare soccorsi” : Sulla Sea Watch 3 sono state rilevate "una serie di non conformita'" che riguardano sia "la sicurezza della navigazione", sia "il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino". E' quanto rende noto la Guardia Costiera al termine dell'ispezione amministrativa effettuata sulla nave che ieri ha sbarcato a Catania 47 migranti. Non conformità, spiega la Guardia Costiera che "non permettono la partenza dell'unità fino alla ...

Gino Strada atTacca : 'Chi è il cretino che pensa di fermare le migrazioni? Non si può' : Gino Strada, storico fondatore di Emergency, continua a manifestare tutto il suo dissenso nei confronti della politica messa in atto dal governo in materia di immigrazione. Il suo intervento, avvenuto su La7 nel corso della trasmissione Di Martedì, è caratterizzato da un confronto piuttosto aspro con il giornalista Maurizio Belpietro. I toni, infatti, si sono alzati nel momento in cui uno contestava l'idea di non accogliere dei disperati e ...

Milan - anche Koulibaly esalta Piatek : “atTaccante molto forte - sono dispiaciuto di non averlo fermato” : Kalidou Koulibaly in seria difficoltà contro Piatek nei quarti di Coppa Italia: il difensore del Napoli dispiaciuto per la sconfitta contro il Milan e per la sua gara sottotono in marcatura del polacco Doppio confronto ravvicinato con il Milan davvero complicato per il Napoli. Dallo scialbo 0-0 in campionato all’eliminazione dalla Coppa Italia, primo grande obiettivo stagionale sfumato dopo l’auspicio di passare i gironi di ...

Slittino - Mondiali 2019 : i favoriti del singolo maschile. Wolfgang Kindl vuol confermarsi - tedeschi e russi lanciano l’atTacco : Tutto pronto per la gara più importante dell’anno: si disputano a Winterberg, in terra tedesca, i Mondiali per quanto riguarda lo Slittino artificiale. Ovviamente la prova più attesa ed equilibrata è quella del singolo maschile: ci si attende un grandissimo spettacolo. Andiamo a scoprire tutti i favoriti per la gara che si svolgerà domenica mattina. L’uomo più atteso è l’austriaco Wolfgang Kindl: due anni fa in quel di Igls, in ...

Spettatrice insofferente - Servillo ferma lo spetTacolo e l'invita a lasciare il teatro : Nel bel mezzo dello spettacolo teatrale l'ha invitata ad abbandonare la sala: troppe smorfie e quel comportamento infastidiva gli interpreti sul palcoscenico. Ancora una volta l'attore casertano Toni ...

USA in Siria : dopo l'atTacco a Manbij - confermato il ritiro delle forze armate : Risale a ieri la notizia dell'attacco kamikaze realizzatosi in un ristorante di Manbij, una città che si trova nel nord della Siria. 16 i morti, di cui 4 sono militari della coalizione anti-Isis a guida Usa. dopo questo evento, che è solo il più recente di una lunga serie, le maggiori autorità del governo degli USA hanno detto la loro, confermando il ritiro delle truppe. Gli USA lasciano la Siria Tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, era ...

Hacker Germania - “fermato uno studente di 20 anni” per gli atTacchi ai profili dei politici tra cui Angela Merkel : Mail, conversazioni, numeri di telefono e carte di credito erano stati divulgati su Twitter prima di Natale. Non quelli di persone comuni, ma dei politici più in vista della Germania, Angela Merkel compresa. Per questa azione di pirateria informatica, che ha scatenato una polemica per il ritardo con cui sono stati avvertiti gli obiettivi, un giovane di 20 anni è stato fermato. La notizia è riportata dal sito di Spiegel. Il ragazzo, proveniente ...

Germania - fermato un 20enne per l'atTacco hacker ai danni dei politici - : Secondo quanto scrive lo Spiegel, si tratta di uno studente. Il giovane è sospettato di essere il responsabile del cyberattacco che ha colpito diverse personalità di spicco tedesche, fra cui anche ...

Trump conferma la morte di Al-Badawi in Yemen. Fu la mente dell’atTacco di Al Qaeda alla nave Uss Cole del 2000 : È morto Jamal Al-Badawi, leader di al Qaeda e mente dell’attentato suicida che nell’ottobre del 2000, in Yemen, colpì la nave militare americana Uss Cole, provocando 19 morti e 39 feriti. A darne notizia ufficiale è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso un tweet. Venerdì scorso l’esercito aveva fatto sapere che il militante di al-Qaeda fosse stato ucciso in un raid di precisione in Yemen. “Il nostro grande esercito ...