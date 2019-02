' Sui migranti c' è una concordanza molto forte tra Germania e Italia'

Sanremo 2019 - per la giuria vince Mahmood. Sui social è bufera : «Voto politico - propaganda per i migranti» : La vittoria di Mahmood di ieri sera al Festival di Sanremo 2019 , come facilmente prevedibile, non è passata inosservata, per tanti motivi: lo pseudonimo del 26enne tradisce le sue origini , il padre ...

Sanremo 2019 - il vincitore Mahmood : “Polemiche Sui migranti? Non mi sento tirato in causa - sono italiano al 100%” : “Io sono un ragazzo italiano al 100%”. Il vincitore di Sanremo Mahmood, madre italiana e padre egiziano, non presta il fianco a possibili polemiche sulle sue origini nord-africane, anche in considerazione del dibattito sui migranti che aveva agitato le acque nelle settimane precedenti all’evento. “Quello che canto è solo un ricordo della mia infanzia”. Mahmood, incredulo per la vittoria al festival, si dice pronto a ...

Sea Watch - Francia riapre Sui migranti : manterremo i nostri impegni : Il ministro dell'Interno francese Cristophe Castaner ha fatto sapere sulla questione Sea Watch che "in realtà la Francia accoglierà 7 migranti, mantenendo quindi i suoi impegni". Le sue parole ...

Propaganda Sui migranti : solo 202 sbarcati dal primo gennaio. Nel 2018 4.731 : Drastico calo degli sbarchi di migranti in Italia in questo primo scorcio del 2019: dal primo gennaio ad oggi le persone sbarcate in Italia sono state 202 contro le 4.731 dello stesso periodo dell'anno scorso, con una diminuzione del 95,73%. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Crisi Italia-Francia - Salvini si espone con Castaner per i timori Sui migranti : Decisivi i dati sui senegalesi in Italia e la volontà di smarcarsi dall’alleato Di Maio. Asse tra Conte e Mattarella: occorre smorzare i toni. Oggi l’incontro al Quirinale

Ambasciatore francese tornerà a Roma. Ma restano tensioni Sui migranti : Il giorno dopo l'escalation, che ha richiamato l'attenzione allarmata di Sergio Mattarella, Roma e Parigi gettano acqua sul fuoco della polemica, ma dal governo francese, che sottolinea come il richiamo dell'Ambasciatore in patria sia temporaneo, non vengono risparmiate staffilate sui dossier comuni piu' impegnativi, a partire da quello dei migranti e della Tav. Il richiamo dell'Ambasciatore francese a Roma per consultazioni in patria "non e' ...

Sea Watch - dietrofront della Francia Sui migranti. Il Viminale : "Non li vogliono più" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari

Tensione al confine Francia-Italia : doganieri francesi Sui treni italiani per trovare i migranti : Politica Segui Cronaca Nera Segui Pubblica Amministrazione Segui Fabrizio Corona Segui Affari E Finanza Segui Annuncio L'uomo, ora in Francia, rischia una misura detentiva in dogana per "opposizione ...

Consiglio d'Europa preoccupato per la politica italiana Sui migranti : Sulla questione migranti e sulle conseguenze del decreto sicurezza, in una lettera a Conte, chiede di tutelare sempre i diritti umani e critica le modalità di chiusura dei centri di accoglienza

Sanremo - Pio e Amedeo strepitosi : spengono con l'ironia le polemiche Sui migranti : da SanremoPio e Amadeo strepitosi. I due comici hanno incorniciato una serata che già aveva svoltato per il meglio, dopo quella molto più impacciata del debutto. Con una verve incredibile e una infilata di battute a raffica, hanno fatto ridere la platea fino alla lacrime. Hanno iniziato dicendo a Baglioni che "Piccolo grande amore ha rotto u caz..." e poi hanno tirato stilettate a tutto l"arco costituzionale e a tutto quello televisivo giocando ...