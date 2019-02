Stop alle trivelle | ma anche le rinnovabili sono ferme

Ospedale Marino - Stop alle chirurgie nel weekend : "Ennesima umiliazione a una struttura sanitaria cagliaritana" : Ospedale Marino, stop alle chirurgie nel weekend: "Ennesima umiliazione a una struttura sanitaria cagliaritana". Polemica politica sul Marino, durante il fine settimana niente operazioni e pazienti trasferiti in ambulanza a Is Mirrionis. Il consigliere regionale Edoardo Tocco di Forza Italia attacca: "Le conseguenze ...

Trivelle - caschi gialli in piazza con i sindacati : “Stop alle perforazioni? Danno per l’Italia - compreremo gas dall’estero” : Ha destato polemiche la presenza di Confindustria Romagna alla manifestazione dei tre sindaci confederali Cgil, Cisl e Uil #Futuroallavoro di sabato 9 febbraio. I lavoratori del mondo delle trivellazioni contestano la sospensione fino a diciotto mesi per più di 150 permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati. “Se non si ricerca avremo problemi. La decisione presa dal governo non è ragionevole perché non fa bene dell’Italia, ...

Oggi a Roma è una domenica ecologica : Stop alle auto : Oggi nella Capitale torna il divieto totale della circolazione con il quarto appuntamento delle domeniche ecologiche. Si tratta del provvedimento

Decretone - in arrivo lo Stop alle pensioni dei latitanti e la norma “salva esodati” : Con tutta probabilità il Decretone sarà investito in commissione Lavoro al Senato da una vera ondata di emendamenti, alimentata soprattutto dai gruppi parlamentari di opposizione, che si abbatterà in particolare sul capitolo del reddito di cittadinanza. Le proposte di modifica dei senatori dovranno essere depositate entro martedì mattina, mentre Governo e relatori non dovranno ovviamente rispettare questa scadenza. Il decreto (che ...

Eurotlx - Stop alle contrattazioni sui bond venezuelani : Nel complesso mondo delle infastrutture finanziarie del post trading la decisione degli Stati Uniti ha ricadute a cascata anche sui sistemi di negoziazione in Italia e non solo . Difficile ipotizzare ...

[Il retroscena] Le compagnie pronte a fare causa al governo per lo Stop alle trivelle : si temono rimborsi miliardari : Hanno ceduto sull'Ilva e sul Tap, potrebbero farlo sulla Tav, ma sulle trivelle i Cinquestelle vanno diritti per la loro strada: nessun passo indietro, anche se la linea della fermezza potrebbe ...

Stop incredibile del raccattapalle - la reazione del Papu Gomez [VIDEO] : Nella serata di ieri si è conclusa la 22^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Cagliari ed Atalanta, continua il momento straordinario della squadra di Gasperini che ha vinto con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Hateboer. Il distacco dal quarto posto adesso è di un solo punto, le prossime partite saranno fondamentali per confermarsi nelle zone altissime della classifica. Nel frattempo nelle ultime ore un video sta ...

Rischio Vesuvio - cambia il piano : Stop alle 'fughe' fuori regione : Sembra rafforzarsi l'idea che in caso di evacuazione della zona rossa dell'area vesuviana o di quella flegrea per il Rischio di eruzione del Vesuvio le popolazioni interessate possano restare in ...

Ortona - Di Maio e Di Battista contestati per lo Stop alle trivelle da un gruppo di operai : Un'accoglienza tutt'altro che festosa per Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista a Ortona, in provincia di Chieti, dove i due esponenti 5Stelle sono in campagna elettorale a sostegno della candidata ...

Germania - l’ultima Merkel si scopre ambientalista (anche per motivi politici) : entro il 2038 Stop alle centrali a carbone : Il quarto e ultimo governo guidato da Angela Merkel, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita della Germania dall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ...

Giudice sportivo : Juventus - un turno di Stop per Allegri : TORINO - Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu , due per il romanista Edin Dzeko . Questi i duri verdetti del Giudice sportivo, Alessandro Zampone , dopo le partite dei quarti di ...

Crollo ponte Morandi di Genova - lo Stop alle tasse sarà prorogato : l'annuncio di Toninelli : Lo stop alle tasse per le persone che vivevano nelle zone vicine al ponte Morandi sarà prorogato. Lo ha assicurato Danilo Toninelli: "Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell'esecutivo, sarà ripresentata nel primo ...

Inps - Stop alle buste arancioni sulle pensioni : Addio alle buste arancioni dell'Inps: quei 700mila euro ora servono per pagare gli stipendi ai nuovi consiglieri. Lo...