Spagna | la destra manifesta contro Pedro Sanchez | Dialoga con i catalani

In Spagna l’estrema destra è uscita dall’ombra : Molti avevano detto che sarebbe stata l’estrema destra ad approfittare dello scontro fra Madrid e gli indipendentisti catalani. Quella previsione si è avverata. Leggi

Spagna - svolta in Andalusia : la destra al governo dopo 36 anni di dominio dei socialisti. Nell’intesa i nazionalisti di Vox : svolta storica in Andalusia, dove per la prima volta dalla fine della dittatura in Spagna e dopo 36 anni ininterrotti di governo socialista, i conservatori e l’ultradestra hanno conquistato oggi il Parlamento regionale. L’accordo concluso fra il Partido Popular e Ciudadanos ha incluso anche la destra radicale di Vox, che ha fatto irruzione nell’assemblea con 12 deputati alle elezioni del 2 dicembre. Il cambio di ciclo politico nella ...

Perché l’estrema destra vincente in Spagna è una notizia per l’Europa intera : Uomo con una t-shirt di Franco a un ritrovo di sostenitori di Vox, Barcellona. (Foto: PAU BARRENA/AFP/Getty Images) Anche la Spagna ha un’estrema destra e tra qualche giorno farà il suo ingresso nel Parlamento regionale dell’Andalusia: il suo interprete si chiama Vox, ed è un piccolo partito fondato da delusi del Partito popolare. Il paese governato dal socialista Pedro Sanchez fino a questo momento era rimasto immune all’onda nera che negli ...

Andalusia - l’estrema destra scuote la Spagna. Ma Vox ha molte contraddizioni : La prima leader europea a far sentire la sua voce per il successo dell’estrema destra nelle elezioni in Andalusia è stata Marine Le Pen. È bastato un tweet di soddisfazione per esprimere la vicinanza tra il Fronte nazionale francese e Vox, movimento guidato da Santiago Abascal che si inserisce nel solco della destra identitaria e protezionista affermatasi all’altro capo del mondo. Abbiamo avvicinato Miguel Mora, direttore della ...

Lo schiaffo andaluso. Ora la Spagna teme il contagio dell'estrema destra : Dopo tanto tempo passato a credersi immune dalla minaccia dell'estrema destra, l'Andalusia - la comunità socialista per eccellenza - ha ricevuto uno schiaffo in piena faccia. Non siamo invulnerabili: siamo già stati contagiati. Con un'aggravante: il virus si è diffuso con una rapidità insolita.Non potremo più guardare dall'alto in basso Francia, Polonia, Ungheria, Stati Uniti, Germania o Regno Unito. La Spagna ...

Elezioni Andalusia - Dio-Patria-Famiglia : così la destra anti-immigrazione e sovranista preoccupa anche la Spagna : La destra sovranista e anti-immigrazione si affaccia anche in Spagna e lo fa in una delle regioni storicamente più multiculturali del Paese: l’Andalusia. Contro ogni previsione, il partito di destra conservatrice Vox ha sforato il 10% alle ultime Elezioni per il Parlamento andaluso, ottenendo ben 12 seggi contro 5 massimo cinque previsti dai sondaggi e, seppur si tratti solo di un’elezione locale, si appresta a sfidare le altre formazioni ...

Vento di destra anche in Spagna L'Andalusia segna l'ascesa di Vox : Il clamoroso successo della formazione di destra spagnola Vox, che ieri ha conquistato 12 seggi nelle elezioni in Andalusia, da sempre feudo inespugnabile per la sinistra, dimostra come l'ascesa delle formazioni di centro destra Segui su affaritaliani.it

Il ribaltone andaluso riporta la Spagna a destra e a un voto forse anticipato : Un errore politico abbastanza vistoso commesso dalla presidente della Regione Andalusa che ha anticipato le elezioni autonomiche porta sull'orlo delle elezioni anticipate l'intera Spagna, mette in grave difficoltà la presidenza di Pedro Sanchez e apre a una prospettiva piena di incognite sull'unità della nazione avendo la destra popolare, quella liberale e quella estrema di stampo franchista la parte vincitrice delle elezioni che ...

Spagna : in Andalusia torna l'estrema destra : Il partito Vox di Santiago Abascal conquista 12 seggi alle elezioni regionali. Sconfitta per il primo ministro Sanchez. Il Psoe si conferma prima forza politica, ma perde 22 deputati -

Spagna - voto choc in Andalusia : crollano i socialisti - vola l'estrema destra : Svolta storica in Andalusia: dopo 36 anni di ininterrotto governo dei socialisti, la sinistra perde la maggioranza, mentre l'estrema destra entra per la prima volta nel parlamento regionale. Questo il ...

Cosa è Vox - il partito di estrema destra in Spagna - Sky TG24 - : Populista, anti immigrazione, contrario a separatismi e autonomie locali: il movimento guidato da Santiago Abascal con l'exploit alle elezioni regionali in Andalusia diventa la prima formazione di ...