Spagna contro Italia | c euro era una volta il derby economico del Mediterraneo

Spagna - la destra manifesta contro Pedro Sanchez : "Dialoga con i catalani - traditore" : La destra spagnola scende in piazza a Madrid contro Pedro Sanchez. Almeno 45mila persone hanno manifestato nella capitale spagnola per chiedere le dimissioni del premier, considerato un traditore per aver avviato colloqui con i separatisti catalani. La manifestazione, la più imponente finora contro Sanchez, è stata organizzata dai partiti di destra, Partito popolare e Ciudadanos, con il supporto del movimento di estrema destra Vox, ...

Spagna - scontro tra treni : ci sarebbero un morto e otto feriti : Un bruttissimo incidente ferroviario si è verificato questo pomeriggio in Spagna, precisamente tra le località di Manresa e Sant Vicenc de Castellet, sulla linea R4, non lontano da Barcellona, in Catalogna. Sono ancora ignote le cause che hanno portato al disastro, il secondo che si verifica su questa linea negli ultimi mesi. A novembre scorso infatti, un altro convoglio è deragliato nei pressi di Vacairres. In quell'occasione, a causare ...

Venezuela - Russia contro Trump. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...

Eurolega - 21ª Giornata – Finale thriller in Spagna : Milano passa di misura all’overtime contro Gran Canaria : Vittoria importantissima per l’Olimpia Milano nella 21ª Giornata di Eurolega: i ragazzi di coach Pianigiani piegano Gran Canaria all’overtime Finale da batticuore, ma pur sempre un lieto fine. Serve l’overtime all’Olimpia Milano per completare l’impresa su un ostico Gran Canaria, sconfitto fra le mura amiche dell’Herbalife Gran Canaria (Las Palmas) con il punteggio di 104-106. Spagnoli che chiudono il primo tempo in vantaggio di 7 punti ...

Eurozona in frenata a fine 2018 - Spagna - in controtendenza - ancora davanti a tutti : L'economia spagnola è cresciuta ogni anno a ritmi superiori al 3% dal 2015 al 2017 dopo essere emersa nel 2014 da una recessione di quasi cinque anni. La Banca di Spagna ha spiegato nei giorni scorsi ...

Venezuela - è la Spagna a dettare la linea europea contro Maduro : Sull’ultima crisi, l’ennesima, scoppiata in questi giorni a Caracas, si è detto poco del ruolo attivo svolto dalla Spagna del primo ministro socialista Pedro Sánchez. Se l’Italia ha preferito defilarsi, lasciando il campo a sterili dichiarazioni – utili nei rapporti di forza tra i due partiti della coalizione di governo ma impercettibili in ambito internazionale -, Madrid ha dettato la linea dell’Unione europea. Nelle riunioni tenutesi a ...

Guai per Cristiano Ronaldo - può saltare la gara contro il Chievo : il portoghese ‘convocato’ d’urgenza in Spagna [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si promette scoppiettante dopo le polemiche della Supercoppa, con le clamorose decisioni arbitrali che hanno condizionato pesantemente il risultato finale ed in particolar modo con il mancato rigore fischiato al Milan per il fallo di Emre Can su Conti. Nel frattempo arriva una notizia clamorosa che potrebbe condizionare il match della Juventus ...

Spagna - bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : “fiduciosi che è vivo” - corsa contro il tempo per salvarlo : Continuano i tentativi di salvare il piccolo Julen Rossello, il bimbo di due anni caduto domenica scorsa in un pozzo vicino a Malaga. E’ una corsa contro il tempo, ma i soccorritori non demordono. Nonostante i problemi tecnici stiano rallentando le operazioni di soccorso, c’è la convinzione che il piccolo sia vivo. Maria Gamez, rappresentante del governo spagnolo nella provincia di Malaga, ha promesso che le ricerche continueranno ...

Basket - Eurolega 2019 : trasferta di fuoco per l’Olimpia in Spagna. Baskonia-Milano è uno scontro diretto da playoff : Milano non può più sbagliare. La formazione di Simone Pianigiani è attesa domani ad una sfida decisiva per il proprio cammino nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia scenderà in campo nella caldissima Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz contro gli spagnoli del Baskonia, nella diciannovesima giornata della regular season della massima competizione europea. Se è vero da un lato che la stagione è ancora lunga e che con dodici ...

Spagna - corsa contro il tempo per salvare Julen. I genitori : “Il fratellino dal cielo lo aiuterà” : Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Julen, il bambino di due anni e mezzo caduto in un pozzo in una campagna vicino a Malaga. Centinaia i soccorritori impegnati.Continua a leggere

Corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto nel pozzo in Spagna : si spera di localizzarlo entro 48 ore : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Yulen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: si spera di localizzare il piccolo entro le prossime 24-48 ore, ha riferito il delegato del governo in Andalucia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis. La vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è ...