Slittino | Pigneter e Clara conquistano la Coppa del Mondo nel doppio | azzurri padroni

Slittino naturale - Mondiali 2019 : Pigneter/Clara magnifico oro nel doppio a Latzfons - terzi i fratelli Lambacher : Sesta medaglia consecutiva ai Mondiali, quattro ori e due argenti: Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dominare a livello internazionale nel doppio dello Slittino naturale. In quel di Latzfons, sulla pista di casa, gli altoatesini si vanno a prendere il titolo iridato: miglior tempo nella prima manche, conferma nella seconda con il crono conclusivo di 2’13″22. I rivali sono lontanissimi: la coppia russa Porshnev/Lazarev è ...

Slittino – Mondiali Latzfons : Pigneter e Clara in formissima - gli azzurri i più veloci negli allenamenti di doppio : Pigneter e Clara dettano già legge ai Mondiali di Latzfons: miglior tempo negli allenamenti nel doppio La lunga attesa è quasi finita: con i primi due allenamenti del doppio, a Latzfons si è già entrati nel clima dei Mondiali di Slittino naturale. La kermesse iridata della Valle Isarco sarà inaugurata ufficialmente venerdì 1 febbraio alle 20 nell’ambito dell’opening party al Castaneum di Velturno. Sabato 2 e domenica 3 febbraio ...

Slittino – Lanthaler e Pigneter pronti per i Mondiali di Latzfons : le dichiarazioni degli azzurri : Lanthaler e i Mondiali di Latzfons: “Ultimamente mi riesce tutto facile”. Pigneter lancia la sfida a Gruber: “In casa tensione al massimo” Il conto alla rovescia sta per terminare: nella serata di venerdì 1 febbraio, la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Slittino su pista naturale in programma a Latzfons, in Alto Adige, saranno inaugurati ufficialmente al Castaneum di Velturno. La pista Lahnwiesen, lunga ...

Slittino su pista naturale – Pigneter in testa dopo la prima manche a Nova Ponente : Ruggito Pigneter: è in testa dopo la prima manche a Nova Ponente. Lanthaler domina ancora nel singolo femminile Il ruggito del campione davanti ai propri tifosi. Patrick Pigneter, l’atleta più vincente della storia dello Slittino naturale, quest’anno non è ancora riuscito a salire sul podio, ma a Nova Ponente ha tirato fuori gli artigli e ha chiuso al comando la prima manche con due centesimi di vantaggio sul detentore ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : dominio Italia - magica tripletta a Mosca. Gruber - Lanthaler - Pigneter/Clara in trionfo : Grande Italia a Mosca dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2019 di Slittino naturale. Nella capitale russa sono state cancellate le staffette per “ragioni tecniche” e così si sono svolte le normali gare delle singole specialità dove hanno vinto sempre gli azzurri che balzano anche in testa alle varie classifiche generali! Nel singolo maschile è arrivata la doppietta firmata da Alex Gruber con 25 centesimi di vantaggio ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterleiten 2019 : Pigneter/Clara vincono nel doppio - secondi Lambacher/Lambacher : Un inizio di stagione non eccezionale, ora però arriva il pronto riscatto. Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dettar legge nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Nella tappa di Winterleiten i veterani azzurri tornano al successo: con la vittoria odierna si portano anche in testa alla classifica, a caccia dell’ennesimo trionfo. Miglior tempo nella prima run, stesso discorso nella seconda manche: non ...

Slittino su pista naturale – Verso i Mondiali 2019 : le sensazioni dell’azzurro Pigneter : Pigneter guarda già ai Mondiali di Latzfons: le parole dell’azzurro in visto della rassegna iridata di febbraio A un mese dall’inizio dei Mondiali che si terranno dall’1 al 3 febbraio, gli atleti della Nazionale di Slittino naturale hanno provato nei giorni scorsi la pista “Lahnwiese”, a Latzfons. C’erano naturalmente i campioni in carica Alex Gruber e Greta Pinggera, così come Patrick Pigneter che ...

Slittino naturale - Campionati Italiani : i Lambacher battono Pigneter/Clara nel doppio : A Villnoess-Funes (Bolzano) sono incominciati i Campionati Italiani di Slittino su pista naturale. Oggi spazio al doppio maschile mentre domani andranno in scena il singolo maschile e il singolo femminile. Patrick Lambacher e Mathias Lambacher sono riusciti nell’impresa di battere Patrick Pigneter e Florian Clara di 55 centesimi (tempo di 2:00.12) mentre al terzo posto si sono piazzati Tobias Mair e Stefan Mair che hanno pagato 7.88 ...

Slittino pista naturale – Pigneter/Clara in testa a pari merito dopo la prima manche : Pigneter/Clara in testa a pari merito con Brueggler/Angerer dopo la prima manche del doppio in Cdm a Kuehtai Patrik Pigneter e Florian Clara comandano la classifica del doppio maschile al termine della prima manche nella gara d’apertura della Coppa del mondo sulla pista austriaca di Kuehtai, in Austria. I due altoatesini hanno concluso con il tempo di 30″03, a pari merito con i padroni di casa Rupert Brueggler e Tobias ...

Slittino - Pigneter non ha dubbi : “voglio tornare a vincere la Coppa del Mondo nel singolo” : L’atleta azzurro ha parlato in vista della Coppa del Mondo di Slittino, sottolineando la propria incommensurabile voglia di vincere Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 15 dicembre a Kühtai comincia la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Gli atleti hanno dovuto aspettare due settimane in più rispetto a quanto inizialmente programmato, ma ora sono pronti a tornare alle gare. A partire da Patrick Pigneter, ...