Slittino | Italia vince gara a squadre mista in coppa e 2 o storico titolo europeo a

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 febbraio : OROOOO Italia nello Slittino!!! VALCEPINA IN TRIONFO : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo secondo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con la ...

L’Italia dello Slittino sul tetto d’Europa - gli azzurri trionfano nel team relay a Oberhof e si prendono il titolo continentale : Ivan Nagler, Fabian Malleier, Andrea Voetter e Dominik Fischnaller vincono a sorpresa il titolo continentale, battendo la favorita Germania Le facce di Ivan Nagler, Fabian Malleier, Andrea Voetter e Dominik Fischnaller erano il dipinto della felicità. Chiamare capolavoro quello che i quattro atleti italiani hanno fatto a Oberhof è persino riduttivo: battere persino la grande Germania nella staffetta di slittino artificiale, sulla loro ...

Slittino - ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Apoteosi a Oberhof nel team-relay - battuta la Germania! Impresa eroica! : Una medaglia d’oro che brilla sotto il cielo di Oberhof! L’ITALIA riscrive la storia dello Slittino e vince la gara di team relay nella penultima tappa della Coppa del Mondo che, soprattutto, valeva come campionato europeo 2019. Una Impresa clamorosa per i nostri colori su un budello che, storicamente, non ci aveva mai regalato troppi successi o sorrisi. Segnatevi questi nomi: Andrea Voetter, Dominik Fischnaller più la coppia ...

Slittino - la Robatscher trionfa ad Altenberg - Italia sul gradino più alto dopo 23 anni : L'altoatesino conquista il secondo titolo mondiale consecutivo dominando le tre manche in programma e vincendo con 1'56 su Thomas Kammerlander, detentore della Coppa del mondo che in questa stagione, ...

Slittino naturale - Mondiali 2019 : pioggia d’oro per l’Italia con Evelin Lanthaler - Alex Gruber e la prova a squadre : Tre erano le gare previste nell’ultima giornata dei Mondiali 2019 di Slittino su pista naturale in corso di svolgimento a Latzfons, nel Sud Tirolo, ed altrettante medaglie d’oro sono arrivate per i nostri colori. Una domenica perfetta per gli atleti italiani che si aggiudicano il singolo femminile, il singolo maschile e la prova a squadre, confermandosi al top del movimento. Andiamo a vedere come sono andate le cose, gara per ...

Mondiali Slittino – Che spettacolo le italiane : Lanthaler d’oro nel singolo femminile - sul podio anche Pinggera : Lanthaler oro, Pinggera argento: doppietta azzurra nel singolo femminile, Italia padrona ai Mondiali di Latzfons Latzfons applaude le regine italiane. Evelin Lanthaler è la nuova campionessa mondiale di singolo femminile nello slittino naturale e accanto a lei sul podio c’è Greta Pinggera, detentrice del titolo iridato che stavolta si è dovuta arrendere alla compagna di squadra. Una fantastica doppietta, tutto sommato attesa ...

Slittino - tutte le vittorie dell’Italia nel singolo femminile della Coppa del Mondo di Slittino. Sandra Robatscher spezza un digiuno di 23 anni : Sandra Robatscher nella storia dello Slittino italiano. L’altoatesina interrompe il digiuno di vittorie dell’Italia in rosa in questa disciplina che durava da ben 23 anni, aggiudicandosi la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2019. Il risultato odierno è eccezionale proprio per la distanza temporale intercorrente con l’ultimo trionfo, firmato da un mito come la mai dimenticata Gerda ...

Slittino - impresa dell'azzurra Robatscher : l'Italia femminile vince in Cdm dopo 23 anni : Valgono solo i tempi della prima e Sandra Robatscher puo' sorridere per la sua prima vittoria in Coppa del mondo. L'anno scorso era salita per la prima volta sul podio con il terzo posto di Sigulda. ...

Slittino - NEVE BENEDETTA! Sandra Robatscher vince ad Altenberg una gara folle - Italia in trionfo dopo 23 anni! : Sandra Robatscher nella leggenda! L’altoatesina spezza un tabù che si protraeva da ben 23 anni e vince la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2019. Un risultato strepitoso e storico (il successo di una atleta Italiana mancava addirittura dal 1996 con Gerda Weissensteiner a Sankt Moritz) reso possibile da una serie incredibile di eventi. La fitta nevicata che si è abbattuta sulla pista tedesca ha ...

Slittino su pista naturale – Mondiali di Latzfons al via : bene le italiane nella prima manche del singolo femminile : Partiti i Mondiali di Latzfons: Lanthaler domina la prima manche del singolo femminile, Pinggera terza a 1″13 Evelyn Lanthaler comincia alla grande i suoi Mondiali. nella prima manche del singolo femminile a Latzfons, l’azzurra leader della classifica generale di Coppa del mondo con cinque vittorie in cinque gare detta ancora legge e si assicura già un bel vantaggio con 85 centesimi sull’austriaca Tina Unterberger e ...

Slittino – Mondiali juniores : pioggia di medaglie per l’Italia - argento per Verena Hofer nel singolo femminile : Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata conferma il bronzo conquistato in quella continentale L’Italia continua a fare incetta di medaglie con la squadra juniores di Slittino artificiale. Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata ...

Slittino – Bis Italia sul podio dei Mondiali Juniores di Igls : grande gioia per Hofer e Gufler : Italia, doppia gioia ai Mondiali Juniores di Igls: Verena Hofer d’argento, bronzo a Lukas Gufler L’Italia continua a fare incetta di medaglie con la squadra Juniores di Slittino artficiale. Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata conferma il bronzo conquistato in quella continentale. La prima giornata di gare a Igls regala ...