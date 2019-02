Sisma Etna | terremoto alla Regione

Sisma Catania : sfollato chiede a Baglioni di “dare voce a Sanremo ai terremotati dell’Etna” : Alessandro Garozzo, 62 anni, è uno dei 1.300 sfollati del terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre 2018: dalla notte della scossa vive in albergo con la moglie, perché la sua casa ad Aci Sant’Antonio è inagibile, come quella di tante altre persone che vivono ai piedi del vulcano attivo più alto d’Europa. A nome di tutti quelli che sono nelle sue condizioni, Garozzo chiede a Claudio Baglioni di “dare voce a Sanremo ai terremotati ...

Scossa di terremoto nell'area dell'Etna : Sisma avvertito attorno all'epicentro : Torna a tremare la terra nell'area dell'Etna. Una moderata Scossa di terremoto si è verificata infatti alle ore 12.54 con epicentro a Sud del vulcano, nella provincia di Catania. Il sisma è...

Etna - Terremoto Catania : a 3 settimane dal Sisma l’80% dei sopralluoghi nell’edilizia privata : 1/7 ...

Terremoto - l’Etna fa paura. Nuovo Sisma : la situazione : l’Etna non la smette di brontolare. Un evento sismico di magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non ...

Etna - 10 milioni per paesi colpiti dal Sisma : Ieri il Cdm ha varato lo stato di emergenza per 12 mesi. Secondo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, i fondi non sono stati ancora definiti mentre i danni ammontano a più di 100 milioni di ...

Etna - ok del Cdm a stato emergenza per zone colpite da Sisma : Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza del terremoto che ha colpito il territorio dei ...

Etna - Conte : 'Risposta immediata alle zone colpite dal Sisma' : "Il governo ha dato risposta immediata per Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, ...

Etna : Cdm vara stato di emergenza per comuni colpiti dal Sisma : Stanziati 10 milioni di euro per le prime attività post terremoto. A 48 ore dalla scossa i residenti dei paesi sull'Etna sono potuti rientrare nelle case accompagnati dai vigili del fuoco. Lo sciame ...

Sisma Etna - attivista 5Stelle a Di Maio : “Non dimenticateci o ci muoveremo contro di voi” : Un'attivista 5Stelle incalza il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, in visita oggi a Fleri, uno dei luoghi maggiormente colpiti dal terremoto del 26 dicembre, avvenuto in seguito all'eruzione dell'Etna: "Se voi vi dimenticate di noi, anche se qui c'è gente con il bastone o sulla sedia a rotelle, ci muoveremo contro di voi". Domani in Cdm sarà dichiarato lo stato d'emergenza.Continua a leggere

Sisma Etna - governo vuole sospendere mutui per i terremotati : In manovra ci sarebbero 850 milioni come prima risposta al dissesto idrogeologico, e altrettanti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici. Inoltre, come annunciato in conferenza stampa a Catania dal vicepremier Salvini, il ministro Bussetti garantirà 20 milioni per la riapertura degli edifici scolastici, qualora fossero stati danneggiati dal Sisma.Continua a leggere

Etna - terremoto Catania : “Il Sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Sisma Catania - Salvini : la situazione dell'Etna è sotto controllo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Nel momento drammatico, gli esperti che stanno seguendo l'evolversi degli episodi sull'Etna ci dicono che la situazione sotto controllo: mi auguro che i cittadini catanesi ...

Terremoto Etna - l’anziano colpito dal Sisma a Di Maio : “80 anni di lavoro - ora ho perso tutto”. E lui lo consola : “Ottant’anni di lavoro, e ora è tutto finito. Ho perso tutto”. Così un abitante di Acireale, comune colpito dal sisma lo scorso 26 dicembre, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che oggi ha visitato le zone del Catanese coinvolte dal Terremoto. “Non si preoccupi, vedrà che sistemeremo tutto” gli ha risposto il ministro del lavoro, che si è intrattenuto con l’uomo. “Nel Consiglio dei ministri ...