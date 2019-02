SG | sì a credito per nuove tecnologie nelle scuole

Sanremo 2019 - si spaccia per Giorgio Napolitano e Sergio Zavoli per avere l’accredito al Festival : Un 43enne di Napoli si è spacciato per Giorgio Napolitano e Sergio Zavoli per ottenere dalla Rai un accredito per il Festival di Sanremo. L’uomo aveva creato un falso dominio web chiamato “senato.eu” con diversi indirizzi mail associati e intestati a sei diversi personaggi noti o delle istituzioni, come appunto l’ex presidente della Repubblica, del tutto ignari della cosa. La Rai però ha denunciato le mail alla polizia ...

Pensioni Inps 2019 : calendario pagamento e data accredito per mese : Pensioni Inps 2019: calendario pagamento e data accredito per mese pagamento Pensioni 2019, il calendario Il 2019 sarà un anno cruciale in materia di Pensioni. Molti italiani tramite Quota 100 avranno la possibilità di andare in pensione prima di quanto previsto con la riforma Fornero. Si tratta di modalità che saranno ufficializzate a breve ma di cui da tempo conosciamo gli assi portanti. Quota 100 darà diritto di accesso alla pensione a chi ...

Pmi : da Regione Lombardia 10 mln per accesso al credito : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Ammontano a quasi 10 milioni di euro le risorse sul fondo della linea di intervento 'Controgaranzie 2' stanziate da Regione Lombardia. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta lombarda su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli.

Conto corrente : accredito dopo chiusura - come recuperare i soldi : Conto corrente: accredito dopo chiusura, come recuperare i soldi Recupero soldi Conto cotrrente dopo accredito Ci viene fatto un accredito su un Conto corrente ormai chiuso. E quindi, una volta che ci è stato comunicato l’errore, la domanda legittima è: come recuperare quei soldi? Un interrogativo che si pone sia il pagante, sia colui il quale attende il pagamento. Generalmente i soldi possono essere recuperati senza problemi, anche se a ...

Carte di credito : quanto spendono gli italiani per tutelarsi dai rischi digitali : ... ma anche le grandi aziende, sempre più esposte a possibili minacce provenienti dal mondo del web. Non è un caso infatti che tra i profili professionali più richiesti da parte delle imprese, ci siano ...

Rischi digitali - ecco quanto spendono gli italiani per difendere home banking e carte di credito : Presentato il rapporto redatto da Fondazione Cotec e Link Campus University sugli abusi della rete. Ben 125 euro per difendere l'home banking, 91 per proteggere le proprie carte di credito, 86 per ...

Novità per le portabilità Wind : trasferimento del credito più costoso e offerte subito attive : Il 28 gennaio entreranno in vigore due importanti Novità riguardanti le SIM ricaricabili di Wind oggetto di portabilità (MNP) da un altro operatore. L'articolo Novità per le portabilità Wind: trasferimento del credito più costoso e offerte subito attive proviene da TuttoAndroid.

Offerte 5G dagli operatori italiani? Un altro fake - a cui non dare credito : Nonostante il web riporti alcune speculazioni sulle possibili tariffe 5G degli operatori italiani, l'avvento della nuova tecnologia è ancora lontano. L'articolo Offerte 5G dagli operatori italiani? Un altro fake, a cui non dare credito proviene da TuttoAndroid.

credito - più rigide le condizioni per i prestiti : Più rigidi i criteri per i prestiti al settore privato, che comprende imprese e famiglie . E' quanto rileva l'ultima indagine elaborata da Bankitalia sulle condizioni creditizie nel mercato italiano e ...

Busta paga : permessi non goduti e accredito - quando non avviene : Busta paga: permessi non goduti e accredito, quando non avviene permessi Busta paga non versati Sono molte le domande dei lavoratori dipendenti alla ricerca di informazioni sui permessi in Busta paga, e in particolare sui permessi non goduti. Cosa dice la Legge in merito? I permessi sono come le ferie, ovvero, se non godute, non portano ad alcuna retribuzione? O, al contrario, la retribuzione deve essere obbligatoria? Le risposte a ...

Sud : accordo Mediocredito Centrale-Confeserfidi per pmi su accesso a credito : Roma, 21 gen. (Labitalia) - Mediocredito Centrale e Confeserfidi, Confidi vigilato da Banca d’Ita[...]