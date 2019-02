Serie A | vincono in casa l’Atalanta e il Torino | gol e highlights

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta e Lazio vincono e raggiungo la Roma al quinto posto in classifica : Atalanta e Lazio vincono per 1-0 rispettivamente contro Cagliari e Frosinone nei posticipi della 22ma giornata della Serie A di Calcio. Questa vittoria in trasferta permette ad entrambe le squadre di salire a quota 35 punti in classifica e raggiungere così la Roma al quinto posto. Andiamo a scoprire nel dettaglio come si sono svolte le due partite. Partiamo dalla sfida tra Frosinone e Lazio, con i biancocelesti che fanno la partita nel primo ...

Basket - Serie A : Venezia e Brindisi vincono in trasferta. I risultati della 18giornata : Con Milano, che dovrà fare a meno per tutto il resto della stagione di Gudaitis, il cui legamento crociato ha fatto crack nell'ultima sfida di Eurolega, ad attendere il posticipo contro Pistoia per ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre punti. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...

Rugby a 7 - World Series Hamilton 2019 : vincono le Fiji - ora in vetta. Sconfitti ancora gli USA : Si è appena conclusa la terza tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad Hamilton, in Nuova Zelanda, trionfo delle Fiji, che in finale superano gli USA, mentre la Nuova Zelanda batte il Sudafrica e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Fiji-USA 38-0 Finale 3° posto Sudafrica-Nuova Zelanda 7-29 Finale 5° posto Samoa-Scozia 19-24 Finale 9° ...

Serie B - la Cremonese abbatte il Palermo. Vincono Cittadella e Perugia : La 21ª giornata di Serie B, che si è aperta ieri con la vittoria del Crotone in casa del Foggia , regala la sorprendente caduta del Palermo capolista in casa della Cremonese. Vittorie anche per ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus travolge l’Orobica - vincono Fiorentina e Roma nella quattordicesima giornata : In attesa del posticipo domenicale delle ore 12.30 tra il Milan e il Sassuolo, andiamo a raccontarvi quanto accaduto nel quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus non si distrae e conquista comodamente i tre punti, superando 5-0 in trasferta il fanalino di coda Orobica. Le reti della formazione allenata da Rita Guarino sono state siglate da Valentina Cenoia al 19′, dal centrale difensivo svedese ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime Brescia e Pro Recco. Sorprese Trieste e Lazio - sofferenza Sport Management : La prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto riserva due Sorprese: la Lazio batte l’Ortigia per 9-8 al termine di una gara tiratissima, e il Trieste supera il Quinto per 10-9. Accarezza il colpaccio la Roma, che esce sconfitta 9-8 dalla trasferta a Busto Arsizio contro la Sport Management, terza forza del torneo. vincono facilmente le due di testa, con la Pro Recco che asfalta 16-3 il Bogliasco nel derby e il ...

Roma-Torino 3-2 - Serie A : i giallorossi si fanno rimontare - poi vincono con El Shaarawy : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. I giallorossi si sono imposti all’Olimpico e sono balzati momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa degli impegni di Lazio e Milan su cui ora vantano uno e due punti di vantaggio. I granata, invece, non riescono a risalire dal nono posto e ora rischiano di scivolare indietro. A decidere la contesa è ...

Darren Criss e American Crime Story vincono ai Critics Choice Awards 2019 insieme a The Americans : tutti i vincitori delle Serie tv : Il successo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace e di Darre Criss riecheggia ancora e dopo i Golden Globes 2019 arrivano anche i primi ai Critics Choice Awards 2019. Proprio qualche ora fa, la Broadcast Film Critics Association e la Broadcast Television Journalists Association hanno conferito i loro premi onorando il successo ottenuto dai film e dalle serie lo scorso anno partendo proprio dal gioiellino di Ryan Murphy, ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen al comando col brivido - vincono Salerno e Oderzo : Anche dopo la decima giornata è il Brixen a confermarsi in vetta alla classifica della Serie A di Pallamano femminile, a seguito di uno scintillante 23-22 sul Casalgrande Padana. Le altoatesine, prive della stella Giada Babbo, giocano una partita molto coraggiosa, passando in svantaggio già nelle fasi iniziali, e completando la rimonta solamente sulla sirena. vincono invece le inseguitrici, con la Jomi Salerno che sconfigge in trasferta la ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : l’Acqua&Sapone torna al successo - vincono Pesaro e Maritime : La tredicesima giornata del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019 è andata in archivio e i risultati che sono arrivati hanno contribuito a dare alla classifica una fisionomia più chiara. L’Acqua&Sapone Unigross torna al successo, superando 5-0 la Lynx Latina. Una vittoria perentoria dei padroni di casa grazie alle reti di Cuzzolino, Avellino, Lukaian, Murilo e Lima che hanno permesso alla formazione allenata da Tino Perez di ...