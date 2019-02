Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 - il tabellino : La cronaca Classifica Serie A Serie A Sassuolo Juventus Ronaldo Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-2 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : raddoppia Cristiano Ronaldo - si fa difficile per la banda di De Zerbi : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-1 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - decide il gol di Khedira : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-1 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : la sblocca Khedira - squadre negli spogliatoi : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

DIRETTA Serie A - Sassuolo-Juventus 0-0 : tremano i bianconeri! : Calciomercato.it vi offre la cronaca live della sfida delle 18 DIRETTA Serie A SASSUOLO JUVENTUS/ Al Mapei Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia dei 3 punti contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi . I bianconeri, ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-1 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : la sblocca Khedira - ma i neroverdi non mollano : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato Cristiano ...

LIVE Sassuolo-Juventus - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : bianconeri per uscire dalla crisi in Emilia : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

Sassuolo-Juventus : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Sassuolo-Juventus: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Il match tra Sassuolo-Juventus, valevole per la 23 giornata di Serie A, si giocherà domenica 10 febbraio al Mapei Stadium alle ore 18:00. Sassuolo-Juventus: come arrivano le due squadre Sassuolo: La squadra di De Zerbi si trova con molte assenze soprattutto in mediana: perde infatti per squalifica Duncan, pedina importante. Era diffidato e ha preso un’ammonizione ...

Serie A : Sassuolo Juventus - formazioni : "Contro il Sassuolo mi aspetto una partita difficile, se non saremo bravi a far girare il pallone. Servirà una partita seria". Allegri non si fida degli emiliani di De Zerbi, squadra "con entusiasmo e ...

Probabili Formazioni Sassuolo – Juventus - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Sassuolo – Juventus, Serie A 10/02/2019Sassuolo e Juventus si sfidano per il quarto turno di ritorno. Bianconeri che cercheranno la vittoria contro un avversario di qualità.Sassuolo – De Zerbi schiererà il tridente con Berardi, Babacar e Djuricic. In mezzo al campo Sensi e Locatelli sono sicuri del posto, Magnanelli dovrebbe occupare il terzo posto. In porta ci sarà Consigli, mentre Peluso sarà confermato al ...

Serie A - orari e programmazione 23^ giornata : Parma-Inter su Dazn - Sassuolo-Juventus su Sky : Prosegue senza sosta per tutti i fan del calcio, l'appuntamento con l'immancabile week-end sportivo della Serie A. Anche questa settimana, infatti, le partite del massimo campionato italiano verranno disputate in quattro giorni differenti e a orari diversi l'una dall'altra. La giornata che verrà disputata sarà la ventitreesima e vedrà fra i suoi match clou Fiorentina-Napoli e Sassuolo-Juventus. I match in programma Dopo i due anticipi di giovedì ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : insidia Atalanta Mozzanica per la Juventus - la Fiorentina ospita il Sassuolo : E’ tempo di giornata numero 16 nel campionato di Calcio femminile di Serie A. Il turno che ci attende, come è ovvio, andrà a delineare ulteriormente la graduatoria generale. Andiamo, quindi, a raccontarvi quale saranno le partite che caratterizzeranno questo weekend calcistico in rosa. Saranno cinque gli incontri in scena sabato alle ore 14.30. Fari puntati su Juventus e Fiorentina. La capolista affronterà in trasferta ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus impegnata in casa del Sassuolo - sfide esterne anche per Napoli e Inter : Giornata numero 23 per la Serie A di Calcio, che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo in trasferta, per un impegno che sembra sulla carta agevole, ma che nasconde molte insidie, mentre il Napoli proverà ad avvicinarsi nella rincorsa ai bianconeri, affrontando sabato alle 18 la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi nel big match. Sempre sabato, ma alle 20.30, sarà la volta dell’Inter, che cerca ancora la prima gioia del 2019, che ...