Serie A | Paquetà primo gol con il Milan

L’arrivo di Paquetà al Milan spinge la Serie A in Brasile : DAZN, che detiene i diritti Tv della Serie A, ha deciso di trasmettere alcune gare del Milan gratuitamente in vista del lancio del servizio a marzo. L'articolo L’arrivo di Paquetà al Milan spinge la Serie A in Brasile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Serie B e Serie C - valzer attaccanti : tentativo del Venezia - Monza scatenato con il fratello di Paquetà e non solo : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A anche quelli di Serie B e Serie C regalano spettacolo, novità importanti nelle ultime ore e valzer di attaccanti, ecco il punto della rosea. Il Padova è attivissimo e prova a chiudere anche per Renzetti e Calvano. L’Ascoli ha chiesto al Sassuolo il prestito di Scamacca, tentativo anche per Coda del Benevento. Il Crotone stringe per Spolli, il Foggia punta ...