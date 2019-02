Sempre meno italiani under 40

Sempre meno figli e più expat : l’Italia si «svuota» e inchioda il Pil : Secondo l’Istat la popolazione italiana è in calo per il quarto anno consecutivo. Nel 2018 i residenti che hanno fatto la valigia e si sono trasferiti all’estero sono stati 160mila, il dato più alto dal 1981...

Sempre meno figli e più expat : l’Italia si «svuota» e inchioda il Pil : Secondo l’Istat la popolazione italiana è in calo per il quarto anno consecutivo. Nel 2018 i residenti che hanno fatto la valigia e si sono trasferiti all’estero sono stati 160mila, il dato più alto dal 1981...

Fenomeno Ronaldo : «L'Inter è Sempre nel cuore - fu un errore chiedere l'esonero di Cuper» : Così Ronaldo Nazario da Lima, per tutti il Fenomeno, nel corso di una intervista ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato del suo passato ma anche della sua nuova avventura al Real, Valladolid, in ...

Istat : Sempre meno italiani - stranieri oltre i 5 milioni : sempre meno residenti in Italia, dove gli stranieri invece aumentano e rappresentano l'8,7% della popolazione; e ancora meno nascite. Per il quarto anno consecutivo, segnala l'Istat, cala la ...

Siamo Sempre meno e sempre più anziani : crescono stranieri e italiani in fuga : Gli italiani fanno meno figli e se gli stranieri in Italia sono l'8% della popolazione, i nati da cittadine straniere sono...

Sanremo 2019 - le mie pagelle : Daniele Silvestri mi piace Sempre di più - Nek Sempre di meno : Ferdinando Salzano: 10 Avete presente il dottore con l'accento tedesco che mangiava le polpette di fronte a un Fantozzi in dieta ferrea? Ecco, Salzano si è mangiato tutte le polpette e ha detto agli altri "tu mangia?". Un vero King. Claudio Baglioni: 3 Quando le cose non girano non girano. Quest'anno è così. Il merdone di aver fatto arrivare a Sanremo tutti i finalisti di Sanremo Giovani per interpretare con lui Noi no e poi averli ...

Donne - Sempre meno italiane usano la pillola : Sono sempre meno le italiane che usano la pillola: “Nel 2016 la percentuale di utilizzo della contraccezione orale, in media, era del 14% contro il 19% del 2010. E in alcune regioni, in particolare al Sud, si arriva anche al 7%”. Un dato lontano da quello di altri Paesi europei dove la percentuale è del 30-40%. Lo riferisce Anna Paoletti, docente di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Cagliari, a Roma a margine ...

Sempre meno italiane usano la pillola : Roma, 1 feb., AdnKronos Salute, - Sono Sempre meno le italiane che usano la pillola: "Nel 2016 la percentuale di utilizzo della contraccezione orale, in media, era del 14% contro il 19% del 2010. E in ...

Secondo l'Onu arrivano Sempre meno migranti - ma 8 su 10 finiscono nei lager libici : I numeri sugli ingressi via mare confermano un netto decremento per l'Italia. Ma nel Mediterraneo si muore ancora troppo

Leodori : Capitale e Lazio piazze Sempre meno facili per proliferare criminalità : Roma – “A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio voglio ringraziare il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, lo Scico e la Direzione distrettuale Antimafia della Capitale che hanno inferto un nuovo duro colpo alla criminalita’ organizzata che si arricchiva con il traffico internazionale di droga”. Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori in merito ...

Secondo l’Onu arrivano Sempre meno migranti - ma 8 su 10 finiscono nei lager libici : Migrante a Tripoli, Libia. (foto: Ahmet Izgi/Anadolu Agency/Getty Images) Nel 2018, sono morte in media sei persone al giorno nel Mediterraneo: lo rivelano i dati del report Desperate Journeys, rilasciato dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhrc). Un rapporto che conferma il decremento degli arrivi di migranti e rifugiati in Europa nel 2018 (l’agenzia Onu stima che sia il numero più basso degli ultimi ...

Sempre più vecchi e Sempre meno aiutati : Chi si occupa di terza età considera il fondo ancora troppo poco perché si svolti, ma, seppur timido, è un primo passo per mettere ordine nel frastornato mondo delle cure domiciliari. Nell'assistenza ...

Svizzeri Sempre meno religiosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Nel mondo c'è Sempre meno "diversità cognitiva"? : Cooperrider ha spiegato che nel 2010 uscì uno studio che smosse notevolmente il settore della scienza cognitiva: si chiamava The Weirdest People in the World? e giocava sull'acronimo WEIRD , che in ...