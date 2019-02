Sei Nazioni Femminile a Lecce | pareggio tra Italia e Galles | 3 3

Altri sport; Rugby : al Sei Nazioni Italia di nuovo sconfitta : A guardare i numeri c’é poco da stare allegri: contro il Galles è arrivata la diciannovesima sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni per gli Azzurri.Che dire? A guardare i numeri c’é poco da stare allegri: diciannovesima sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni per gli Azzurri e sei anni senza vittorie all’Olimpico di Roma.Il Galles visto ieri nella capitale non era certo una squadra formata da prime scelte: ben dieci i giovani ...

Rugby – Sei Nazioni - l’Italrugby pensa già all’Irlanda dopo il ko contro il Galles : Le parole di alcuni degli azzurri dopo il match dei Sei Nazioni 2019 contro il Galles: le parole di Dean Budd e Abraham Steyn Termina il raduno dell’ItalRugby a Roma. Gli Azzurri, dopo il secondo incontro nel Guinness Six Nations contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di ieri, nella mattinata odierna faranno ritorno ai propri club di appartenenza. “Non mancava di certo la voglia – ha dichiarato Dean Budd, seconda ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : la Nazionale italiana pareggia a Lecce contro il Galles : Women’s Six Nations: a Lecce l’Italia impatta 3-3 con il Galles Nella seconda giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 davanti a 1493 spettatori presenti allo Stadio Via del Mare di Lecce, l’Italia e Galles pareggiano 3a 3. Si celebrano i 50 caps della italiana Bettoni e Gallese Snowsill che calcano per prime il manto del via del Mare.La fisicitá del Galles mette in difficoltá non poco la formazione italiana che risponde ...

Sei Nazioni 2019 : passi in avanti per l’Italia con il Galles. Resta però il gap con le potenze europee : Non è bastata neppure una pRestazione di cuore ieri all’Italia contro il Galles per evitare la seconda sconfitta nel Sei Nazioni di rugby: la compagine britannica è passata all’Olimpico vincendo per 15-26. Per gli azzurri dunque neppure il bonus difensivo in una partita nella quale per primi hanno trovato la meta. Gli azzurri sono stati troppo fallosi, ma quando si lascia tanto possesso dell’ovale agli avversari, per quanti ...

Inghilterra-Francia - Sei Nazioni Rugby 2019 (10 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà la sfida tra Inghilterra e Francia, in programma domenica 10 febbraio a chiudere la seconda giornata dell’edizione 2019 del Sei Nazioni di Rugby: la gara si giocherà a Londra con inizio alle ore 16.00. I padroni di casa arrivano dalla roboante vittoria in Irlanda, gli ospiti dalla pesante sconfitta interna col Galles: le due formazioni sono pronte a sfidarsi a Twickenham. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - Italia ko contro il Galless : il commento del ct O’Shea : O’Shea commenta il ko di oggi pomeriggio dell’ItalRugby contro il Galles nel Guinness Sei Nazioni Roma- L’allenatore azzurro Conor O’Shea al termine del match tra Italia e Galles ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’interno della sala stampa dello Stadio Olimpico. “Loro hanno vinto la guerra all’interno del punto di incontro nel momento chiave della partita nel secondo tempo,sono stati molto bravi in ...

VIDEO Italia-Galles 3-3 - Sei Nazioni rugby femminile : highlights e sintesi - pareggio delle azzurre a Lecce : L’Italia ha pareggiato col Galles per 3-3 nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Le azzurre, dopo aver battuto la Scozia settimana scorsa, inseguivano la seconda vittoria consecutiva nel torneo con cui ipotecare almeno il terzo posto ma purtroppo sono state bloccate in una partita molto chiusa che è stata decisa da due calci piazzati, entrambi trasformati dalle due squadre. Di seguito il VIDEO con gli ...

Sei Nazioni - Italia altro k.o. Parisse a testa alta : 'Giocata una gran gara' : Due mete pari , mai accaduto nella serie negativa delle 18 gare precedenti, non consentono altro che un'onorevole sconfitta. L'Italia cede al Galles 26-15, non riesce ancora a svoltare, però la ...

Sei Nazioni femminile 2019 - Italia-Galles 3-3. Le azzurre premono nel finale ma non trovano il successo : Al Via del Mare di Lecce arriva solo un pareggio per 3-3 per l’Italia del rugby femminile nella seconda giornata del Sei Nazioni nella sfida giocata contro il Galles. Al piazzato di Wilkins al 31′ risponde al 61′ Sillari sempre dalla piazzola. Nel finale, seppur da distanza proibitiva, ancora Sillari manca il calcio di punizione che avrebbe dato il successo alle azzurre. Italia prima per una notte in classifica a quota sette, ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Azzurre in testa per una notte : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

VIDEO Italia-Galles 15-26 - Sei Nazioni rugby : highlights e sintesi della partita - gli azzurri lottano all’Olimpico : L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 26-15 nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno tenuto testa ai Dragoni per 70 minuti prima di cedere definitivamente contro la terza forza del ranking internazionale. I ragazzi di Conor O’Shea sono stati capaci di portarsi fin sul 10-12 in avvio di secondo tempo grazie alla meta di Steyn e al piazzato di Allan, poi le due mete degli ospiti ...