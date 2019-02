Scudo Tria per Bankitalia

huffingtonpost

(Di domenica 10 febbraio 2019) L'indipendenza di Via Nazionale "va difesa". Il ministro dell'Economia, Giovanni, finora rimasto ufficialmente silente nell'affaire, esce allo scoperto dopo due giorni di polemiche sui vertici della banca centrale ed esplicita con poche parole, "ovvie e persino banali", la sua posizione. Una posizione che viene interpretata immediatamente come di aperta opposizione a quella dei due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma che il ministro, per evitare nuove spaccature nel governo, tramite la sua portavoce definisce di difesa, quasi scontata, delle istituzioni del Paese e, soprattutto, contraria a nessuno. Eppure le distanze tra il titolare del Tesoro e il leader di Lega e Movimento 5 Stelle ci sono tutte. Dopo i toni roventi utilizzati contro le Autorità indipendenti (la Consob non ne è rimasta esente) di fronte agli ex soci della Popolare di Vicenza, ...