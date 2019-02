Scudo Tria per Bankitalia : L'indipendenza di Via Nazionale "va difesa". Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, finora rimasto ufficialmente silente nell'affaire Bankitalia, esce allo scoperto dopo due giorni di polemiche sui vertici della banca centrale ed esplicita con poche parole, "ovvie e persino banali", la sua posizione. Una posizione che viene interpretata immediatamente come di aperta opposizione a quella dei due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma ...