Scossa di terremoto nel Mar Adriatico | avvertita sul Gargano fra Peschici e Vieste

Terremoto : Scossa in Giappone - epicentro a Kagoshima : Un Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito il Giappone, in particolare la regione di Amami Oshima, nella prefettura Giapponese di Kagoshima, nell’isola più a sud di Kyushu. Il dato è stato registrato dalla Japan Meteorological Agency. L'articolo Terremoto: scossa in Giappone, epicentro a Kagoshima sembra essere il primo su Meteo Web.

Catania : Scossa di terremoto all'alba poco a nord della citta' - avvertita nettamente - dati INGV : Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 9 febbraio 2019, esattamente alle 07.02, sulla Sicilia orientale, precisamente nel catanese. Stando ai dati giunti dall'INGV si è trattato di un...

Terremoto in Molise - Scossa di magnitudo 2.7 a Ripabottoni : Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 2.7 a Ripabottoni Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle 6:41 a 21 chilometri di profondità. Non si segnalano danni Parole chiave:

Terremoto - forte Scossa in India : avvertito a Srinagar e in altre parti del Kashmir [DETTAGLI] : Una forte scossa Terremoto si è verificata poco fa in India. La scossa, di magnitudo 5.6, ha colpito il Nord-Ovest del Paese. L’epicentro è stato registrato nel Nord-Ovest del Kashmir, a 118 chilometri da Srinagar, mentre l’ipocentro a 40Km di profondità. La scossa si è verificata alle 22.17 ora locale ed è durata diversi secondi. Al momento, scrive il Times of India, non si hanno notizie di vittime né danni. L'articolo Terremoto, ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.4 nell'Aquilano : PESCARA - Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno alle 9.15 all'Aquila, Avezzano, L'Aquila,, a Campotosto e nei comuni limitrofi, ma anche in zone più lontane dell'Abruzzo come Pescara. La ...

