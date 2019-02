Scherma | Grand Prix Torino 2019 | tripletta azzurra! Alice Volpi batte in finale Elisa Di

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : il fioretto azzurro sogna la doppia vittoria davanti al pubblico di casa : Questo fine settimana a Torino andrà in scena il Grand Prix di fioretto, che sarà anche la prima tappa stagionale italiana della Coppa del Mondo di Scherma. Sulle pedane del Pala Alpitour i migliori atleti del circuito si sfideranno da venerdì 8 a domenica 10, che sarà la giornata clou con le fasi finali. Gli azzurri sono pronti ad essere Grandi protagonisti davanti al pubblico di casa e considerando gli ultimi risultati, il sogno è quello di ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : argento mondiale per Visintin e Moioli! Valcepina e Robatscher strepitose in Coppa del Mondo! Italia grandiosa nella Scherma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato Italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : esulta Julia Beljajeva - Mara Navarria eliminata agli ottavi : L’estone Julia Beljajeva si impone in campo femminile nel Grand Prix di spada di Doha (Qatar). La campionessa iridata del 2013, a 26 anni torna al successo in una Grande torneo, battendo in finale 15-11 la sorprendente ucraina Kseniya Pantelyeyeva, che centra il primo podio in carriera nel massimo circuito. Al terzo posto si piazzano invece la coreana Jung Hyojung e la russa Violetta Kolobova, sconfitte in semifinale rispettivamente da Beljajeva ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Yannick Borel trionfa al rientro in pedana - Marco Fichera si ferma agli ottavi : Il francese Yannick Borel conquista il Grand Prix di spada di Doha (Qatar). Il campione iridato ed europeo in carica, dopo aver saltato le prime due tappe stagionali di Coppa del Mondo, è tornato subito a dominare al rientro in pedana, superando nettamente tutti i suoi avversari. In finale Borel ha travolto lo spagnolo Yulen Pereira con il punteggio di 15-4. Sul terzo gradino del podio salgono invece lo statunitense Jacob Hoyle e l’ucraino ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : torna in gara Yannick Borel - diversi azzurri possono ambire al podio : Venerdì scatterà a Doha (Qatar) il primo Grand Prix di spada della stagione. Le due tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate hanno visto diversi outsider salire sul podio e anche in questo appuntamento ci aspettiamo una gara aperta, con tanti pretendenti al successo. Tra questi spicca sicuramente il francese Yannick Borel, che tornerà in pedana dopo aver salto le prime due gare. Il campione iridato ed europeo in carica proverà a lasciare ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Mara Navarria pronta a tornare sul podio - Rossella Fiamingo in cerca di riscatto : Il primo Grand Prix di spada della stagione si svolgerà questo fine settimana a Doha (Qatar). In campo femminile ci sarà una situazione particolare in casa Italia, visto che nelle prime due tappe di Coppa del Mondo sono state protagoniste le giovani azzurre, mentre le atlete più titolate non sono riuscite a fare la differenza. In questo senso, la campionessa del mondo Mara Navarria punterà a centrare il primo podio stagionale. La 33enne nativa ...