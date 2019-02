ilsole24ore

: Scaroni: «Dall’Eni al Milan, manager mai sotto padrone»: «Sono arrivato a Milano da Vicenza a 17 anni per frequenta… - fisco24_info : Scaroni: «Dall’Eni al Milan, manager mai sotto padrone»: «Sono arrivato a Milano da Vicenza a 17 anni per frequenta… - Joseph_psyco : RT @luckiestloser: Ciangiarlo vadopan dall'alto delle sue esperienze come diretur di tuttosport e responsabile sport di Agon Channel dà del… - luckiestloser : Ciangiarlo vadopan dall'alto delle sue esperienze come diretur di tuttosport e responsabile sport di Agon Channel d… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Funziona così tutta l'economia internazionale: prevale sempre la logica di mercato, anche in Paesi come l'Italia e la Francia in cui la sfera pubblica ha un suo peso significativo. Il, pure ...