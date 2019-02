Sarri nervoso nel post City-Chelsea | prima il caso Guardiola | poi le stoccate ad

sportfair

(Di domenica 10 febbraio 2019) Maurizioha perso malamente sul campo del Manchestercon il suoche ha preso ben 6 reti dagli avversari Mauriziooggi è parso molto. Il suoha preso un’imbarcata contro ildi, un 6-0 che fa malissimo in un momento nero della stagione dei Blues. Presentato ai microfoni dei cronistiha analizzato la partita odierna: “In settimana la sensazione era buona, ma il gol preso dopo 3′ ci ha messo in difficoltà. Poi certo abbiamo fatto una serie di errori contro gli avversari sbagliati“, le parole riportate dall’Ansa. “Loro sono straordinari, fanno un gioco di livello altissimo – ha aggiunto -. Noi dovevamo solo rimanere dentro al match, così si poteva dargli un andamento diverso. Invece c’è stato il black out e siamo andati in totale confusione“. Il finale è molto polemico ...