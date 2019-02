ilnapolista

: Nel mio articolo sul bilancio del Napoli ho messo in luce quelli che per me sono aspetti positivi e negativi della… - MarcoBellinazzo : Nel mio articolo sul bilancio del Napoli ho messo in luce quelli che per me sono aspetti positivi e negativi della… - napolista : Sarri: «Il mio futuro? Chiedete al Chelsea. In settimana avevo buone sensazioni» Dopo il 6-0 dal City. «Non sono in… - jacopo_capurro : RT @_ThousandN: Il mio sogno è Lichsteiner che col suo Arsenal piscia dall'alto dei cieli sul Chelsea di Sarri, ma se lo fa Pogba col Man U… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)alla stampa dopo City-6-0 Ha detto che il suo lavoro è sempre a rischio. Ma ha aggiunto: «Non lo so, dovete chiederlo al club non a me. Non so se ci saranno colloqui sul mio. Penso che se dovesse accadere, sarebbe normale. Sono preoccupato per la prestazione, non per il mio lavoro. il mio lavoro è sempre a rischio».«Non ho parlato con i miei giocatori dopo la partita. Al momento non sono in grado di spiegare questa prestazione.un buon feeling durante la. Lo ho avuto ieri, l’ho avuto oggi durante il riscaldamento. Oggi non è stata una questione di motivazioni. Abbiamo preso il primo gol in maniera stupida. Non sono in grado di capire che cosa è successo». «Oggi non ho visto il mio calcio. Abbiamo grandi problemi fuori casa. Non so perché all’inizio della stagione giocavamo meglio fuori casa che in casa. Nell’ultimo mese è ...