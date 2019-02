Sarri a lezione dal maestro Guardiola! Il Manchester City demolisce il Chelsea | netto 6-0

sportfair

: #Calcio - Disfatta Chelsea, Sarri ko 6-0 col City Lezione di Guardiola all'ex Napoli, Blues scivolano al 5/o posto - CORNERNEWS24 : #Calcio - Disfatta Chelsea, Sarri ko 6-0 col City Lezione di Guardiola all'ex Napoli, Blues scivolano al 5/o posto - viajandoperdido : Il City passeggia sul Chelsea Pep, lezione a Sarri: 6-0 - GennaroSpinaa : Lezione di calcio e figuraccia di stile. Male male Sarri. -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Ilbatte 6-0 ilnel big match della 26ª Giornata di Premier League.ko dicontro Guardiola: Aguero decisivo con una tripletta, il big match della 26ª Giornata di Premier League, era destinato a dare spettacolo. E così è stato, anche se, sicuramente, i tifosi delsi sarebbero augurati un risultato ben diverso. Il tabellone dell’Etihad Stadium segna un tennistico 6-0 in favore del, risultato rotondo, pesante, maturato nel segno di Sergio Aguero autore di una tripletta (2 reti di Sterling e una di Gundogan le altre marcature). Netta sconfitta per Maurizio, al cospetto di un cultore del calcio come Pep Guardiola, in quella che aveva il sapore di una ‘sfida nella sfida’ a colpi di tattica e filosofia calcistica, dalla quale l’ex Napoli è uscito con le ossa rotte. Ilsi ritrova attualmente ...