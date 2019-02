Sardegna | i pastori alla guerra del latte | «Pronti a bloccare le elezioni»

La protesta dei pastori : 'Bloccheremo le elezioni in Sardegna'. Decine di litri di latte gettati in strada : Continua la protesta dai pastori sardi per il crollo del prezzo del latte. Questa mattina oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati nello scalo di Porto Torres, Sassari,: gli ...

PASTORI Sardegna CONTRO PREZZO DEL LATTE/ Video - nuova protesta : "blocchiamo i seggi elettorali" : PASTORI sardi, protesta CONTRO PREZZO LATTE: assaltato tir a Porto Torres, carne sull'asfalto. Video e ultime notizie: 'pronti a bloccare seggi SARDEGNA'

Sardegna - Movimento dei pastori : “Dovremo occupare porti - aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti latte” : “Dovremo occupare porti, aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti latte o alimenti derivati del latte perché tutti stanno speculando sulle nostre spalle, industriali del latte, mangimifici. Tutti stanno bene, solo noi stiamo male” . I figli di Felice Floris, leader del Movimento pastori sardi, hanno pubblicato su Facebook un video in cui svuotano i bidoni del latte rovesciando il contenuto per terra. I due fratelli fanno un ...

Sardegna - la protesta dei pastori non si ferma : blocchi nei porti per fermare i camion. E arrivano le prime denunce : La protesta dei pastori sardi si espande nei porti dell’isola, mentre arrivano le prime denunce per le manifestazioni che vanno avanti da giorni tra blocchi stradali e azioni vicino ai caseifici industriali. Il crollo del prezzo del latte ovino e caprino, scivolato sotto i 60 centesimi al litro, ha spinto gli allevatori a un’azione dimostrativa, domenica mattina, nello scalo di Porto Torres, in provincia di Sassari: oltre un ...

Sardegna - calciatori del Cagliari si uniscono a protesta dei pastori e rovesciano bidoni del latte con la maglia rossoblù : Alle proteste contro il basso del prezzo del latte arriva la solidarietà dei calciatori del Cagliari, che hanno rovesciato con un gesto dimostrativo alcuni bidoni portati davanti al centro d’allenamento. Prima c’è stato un lungo tira e molla con i pastori che chiedevano alla squadra, in procinto di partire per Milano di non giocare domani sera con il Milan. “Così – ha detto uno degli allevatori – sui giornali ci ...

Sardegna - pastori in piazza per prezzo del latte : blocchi stradali - assalto a caseificio e chiedono al Cagliari di non giocare : Il Cagliari bloccato nel centro di Assemini, perché i pastori chiedono un gesto di solidarietà, e quindi il rischio di non partire per Milano dove domenica giocherà contro il Milan. Un caseificio preso d’assalto nel Sassarese, con vetrate sfondate e bidoni di latte svuotati negli uffici. La Statale 125 e la 131 chiuse all’altezza di Giave e Cardedu e un’altra strada, all’uscita di Mamoiada, in provincia di Nuoro, bloccata ...

Sardegna : continua la protesta dei pastori per il prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...

La rabbia dei pastori per la vertenza latte si estende a tutta la Sardegna - il video della rivolta : Crolla il prezzo del latte ovino in Sardegna, i pastori dichiarano guerra agli industriali e alle istituzioni. Due autobotti sono state bloccate sulla Statale 131, che collega Cagliari a Sassari, e ...

Sardegna - il prezzo del latte è troppo basso : nuova protesta dei pastori sardi - Sky TG24 - : Cresce il malcontento degli allevatori per il prezzo del latte, sceso al prezzo di 60 centesimi al litro, che non consente di coprire i costi di produzione. Bloccate due autobotti sulla statale 131 ...