Sanremo | Ultimo furioso | lo sfogo per la mancata vittoria al Festival

Salvini VS Mahmood - Sanremo 2019/ Video : "Avrei fatto vincere Ultimo!" - anche Alessandra Mussolini sbotta : Mahmood ha vinto Sanremo 2019 ma la politica italiana si è "lamentata" della sua vittoria, da Matteo Salvini ad Alessandra Mussolini, ecco le reazioni.

Sanremo 2019 - Ultimo perde le staffe dopo il trionfo di Mahmood : massacra i giornalisti : Era partito in salita il Festival di Sanremo per Ultimo, piazzatosi secondo ma arrivato all'Ariston con l'etichetta di grande favorito. Una pressione che lo ha schiacciato per tutto il corso della gara e che è scoppiata poi con uno sfogo nervoso in sala stampa, poco dopo che sul palco dell'Ariston e

Sanremo 2019 - la rabbia del super favorito Ultimo contro i giornalisti : “Dovete sempre rompe il ca@@o” : Subito dopo la finale di Sanremo 2019 che ha incoronato a sorpresa Mahmood, in conferenza stampa il super favorito Ultimo si è sfogato i giornalisti, commentando il suo secondo posto: “Non sono venuto qui con la pretesa di vincere, come invece avete fatto tutti voi, tirandomela. Io mi sono sempre grattato, ma non è servito”. Poi la stoccata più forte contro la sala stampa: “Al contrario di tanti giornalisti che in questa ...

5 curiosità su Ultimo - secondo classificato di Sanremo : Il Festival della canzone italiana è giunto all'epilogo regalandoci emozioni, risate ed anche qualche fischio, specialmente durante la classifica finale dove in platea si desiderava una Bertè più in alto, magari vincente. Invece, come ha sottolineato più volte un Baglioni stizzito, le tre giurie hanno votato, sottintendendo che il comportamento del pubblico in studio fosse poco appropriato. Al secondo posto, seppur i bookmaker lo dessero per ...

Sanremo 2019 – Ultimo - il tweet di Salvini e la sfogo con i giornalisti : “hanno rotto il c.... tutta la settimana” : Le parole di Ultimo dopo la delusione per il secondo posto al Festival di Sanremo 2019: il cantante romano si sfoga con i giornalisti al termine dell’ultima serata della kermesse canora italiana. E’ Mahmood il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo. Il cantante milanese di origini egiziane ha battuto nel televoto finale Ultimo e Il Volo, conquistando così la famosa palma d’oro grazie alla sua canzone ...

Classifica Sanremo 2019 - vincitore e risultato : Mahmood in trionfo - Ultimo e Il Volo sul podio : I "Soldi" di Mahmood trionfano nella 69esima edizione di Sanremo. Ultimo, arrivato secondo, attacca i giornalisti. Il Volo sono terzi. Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019, il 26enne ha conquistato la 69^ edizione della kermesse canora e ha festeggiato sul palco del Teatro Ariston con la canzone “Soldi”. Il cantautore, di mamma sarda e papà egiziano, era balzato agli onori della cronaca partecipando a X Factor nel 2012 poi si è ...