Sanremo | Ultimo furioso con i giornalisti dopo la sconfitta | ' Sono amareggiato'

Sanremo 2019 - Mahmood arriva in sala stampa tra applausi e strette di mano. Ma è gelo con Ultimo : applausi, strette di mano e una pioggia di complimenti in conferenza stampa per Mahmood, che con la sua ‘Soldi’ ha trionfato al 69simo Festival di Sanremo. L’unico momento di gelo è stato con Ultimo, il secondo classificato, che ha letteralmente ignorato il vincitore. I due nonostante fossero seduti uno accanto all’altro non si sono nemmeno guardati in faccia Courtesy Giuseppe Sciortino L'articolo Sanremo 2019, Mahmood ...

Sanremo - Ultimo furioso : lo sfogo per la mancata vittoria al Festival : Il superfavorito del Festival di Sanremo era Ultimo, ma alla fine a strappare la vittoria sul palco dell’Ariston è stato Mahmood. L’italo-egiziano ha conquistato il primo posto con il brano Soldi, mentre il cantautore di San Basilio è arrivato secondo. Una medaglia d’argento amara per Ultimo che, forse complice la stanchezza e la delusione, si è sfogato contro i giornalisti durante la conferenza stampa post-Sanremo. “Me ...

