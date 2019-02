Sanremo | Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo Bufera social | «Voto politico»

Sanremo 2019 : Mahmood vince la 69° Edizione del Festival della Canzone Italiana : Di madre sarda e padre egiziano, Mahmood nasce a Milano nel 1992 e si affaccia al mondo della musica grazie al Talent Show XFactor, nel 2016. Negli ultimi due anni collabora con voci ben affermate ...

Sanremo 2019 : se quello su Mahmood non è razzismo - che cos’è? : Ebbene sì, e anche qui “ha stato il PD!1!1!”. Nelle vesti, questa volta, di quel comunista dal ghigno mefistofelico che risponde al nome di Claudio Baglioni. “C’è lui dietro il complotto”, “ha fatto vincere un extracomunitario, per di più musulmano (sic)!”, “che schifo questo Sanremo, povera Italia. Salvini spazali (sic) via”. Confesso: sono crollato prima della proclamazione del Festival. La mattina mi sveglio e che succede? Leggo che ...

Mahmood - Elisa Isoardi e Salvini : il vincitore di Sanremo divide i due ex fidanzati : Ma sono molti anche quelli che la attaccano senza mezzi termini dandole in sostanza della 'venduta' alle cause della sinistra perché considerano la vittoria di Mamhood pilotata e 'politica'. #Mahmood ...

Mahmood e "l'allergia" al televoto. Anche a Sanremo Giovani il pubblico a casa aveva scelto altri : Mahmood trionfa, ma non sfonda al televoto. Il 26enne milanese vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo ha portato a casa la Palma d’Oro grazie al 38,9% dei consensi. Ultimo si è fermato al 35,6%, mentre Il Volo non è andato oltre il 25,5.Il pubblico a casa però si è espresso diversamente, con Mahmood che si è dovuto accontentare del 14,1%, a fronte di un 46,5% in favore di Ultimo e del 39,4 conquistato da Barone, Ginoble ...

Sanremo 2019 - Baglioni frena le polemiche : “Mahmood italo-egiziano? Trattino non è appropriato - è un ragazzo italiano” : “Ha vinto un ragazzo italiano. Mahmood è un ragazzo italiano“. Claudio Baglioni risponde così a chi in queste ore polemizza sul vincitore per le sue origini egiziane. E quando un giornalista chiede cosa ne pensa che “nel festival autarchico o musicalmente sovranista abbia vinto un italo-egiziano”, Baglioni risponde: “Non credo che nel caso di Mahmood quel Trattino sia appropriato. È un ragazzo ...

Sanremo 2019 – Mahmood - il significato di ‘Soldi’ : il rapporto con il padre - affetto e materialità in una storia di periferia [TESTO] : Mahmood vince il Festival di Sanremo 2019 con ‘Soldi’, una storia personale che racconta il rapporto travagliato con il padre tra mancanza di affetto e materialità sullo sfondo della periferia La settimana più attesa dal panorama musicale italiano è volta al termine ieri notte, con la puntata finale del Festival di Sanremo 2019. Il classico appuntamento del sabato sera ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, regalando un verdetto ...

Sanremo - il significato della canzone di Mahmood "Soldi" - brano vincitore del Festival : "Il pezzo si chiama soldi ma non parla di soldi a livello materiale perché parla di come i soldi possono cambiare i rapporti all'interno di una famiglia". È lo stesso Mahmood a spiegare il significato del suo brano in un'intervista a Fanpage. Il cantante ha trionfato al Festival con un brano scritto in collaborazione con Dario Faini (Dardust) e Charlie Charles.Un pezzo partorito dopo molto lavoro, che parla di un padre assente e ...

