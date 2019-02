Sanremo | il meglio e il peggio della finale | vinta da Mahmood

Sanremo 2019 - Salvini torna ad attaccare Achille Lauro : "Musica e immagine pietose. Sono oggettivo : meglio Il Volo" : Dopo gli attacchi delle scorse ore, Matteo Salvini rincara la dose e torna a scagliarsi contro Achille Lauro, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019 col discusso brano "Rolls Royce"."Penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito a 'L'intervista' su SkyTg24 la canzone portata a Sanremo dal trapper romano Achille Lauro. "Il mio ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. L’anno scorso lo share era del 51,1 percento, ma guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata: con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Festival di Sanremo : il meglio della terza serata : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo - il meglio e il peggio della terza serata : Lo stacchetto di Virginia Raffaele e la grandissima Ornella Vanoni è da standing ovation. La signora della musica italiana - con un completo rosso fuoco, esattamente quello dello scorso anno - si vendica di Virginia, prima però insiste per cantare. «Non sei in gara anche quest'anno», avverte la Raffaele. «2018, 2019, ma è tutto uguale non è cambiat...

Sanremo - il meglio e il peggio della terza serata : Lo stacchetto di Virginia Raffaele e la grandissima Ornella Vanoni è da standing ovation. La signora della musica italiana - con un completo rosso fuoco, esattamente quello dello scorso anno - si ...

Sanremo 2019 : chi è Paolo Cevoli - l'ospite comico che dovrà fare meglio di Pio e Amedeo : Non sarà facile per Paolo Cevoli bissare il successo ottenuto ieri da Pio e Amedeo . Il comico nato a Riccione 60 anni fa calcherà il palco di questa terza serata del Festival di Sanremo e, ospiti ...

Ascolti - Sanremo reagisce e la seconda serata va (un po') meglio : Se la partenza è stata in calo, con la seconda puntata il Festival si rimette in pari con la scorsa edizione, ma ancora non...

Sanremo - il meglio e il peggio della seconda serata : Niente da fare, la liturgia comica del carrozzone sanremese non decolla (anche se la bravura di Claudio Bisio e Virginia Raffaelle è fuori discussione). Si salvano pochissime gag, tra cui quella di Carmen in cui l'attrice mostra tutto il suo talento cantando e fischiettando, da Bizet a Morricone. Diverte anche quando porta la «sedia definitiva» (d...

Sanremo - il meglio e il peggio della seconda serata : Niente da fare, la liturgia comica del carrozzone sanremese non decolla, anche se la bravura di Claudio Bisio e Virginia Raffaelle è fuori discussione,. Si salvano pochissime gag, tra cui quella di ...

Sanremo - Anna Tatangelo : 'Da adulta mi godo meglio il festival' : Mi sto godendo le emozioni di Sanremo più della prima volta, ero una ragazza'. Così Anna Tatangelo a margine della sala stampa del Festival. La sua partecipazione alla 69esima edizione della kermesse ...

A Sanremo è il giorno dell'autocritica. Baglioni - Bisio e Raffaele : "Troppo tesi - possiamo far meglio" : A Sanremo, nonostante il sole splendente, non tira una bella aria. Il carrozzone del Festival ha un buongiorno che forse non si aspettava, nonostante tutti i protagonisti in conferenza stampa si siano poi affrettati a dire il contrario. Gli ascolti hanno fatto registrare un brusco calo rispetto alla prima serata dello scorso anno, sempre targata Claudio Baglioni, e i commenti dei giornalisti delle varie testate non sono stati benevoli nei ...

Tra il pubblico di Sanremo : 'Quanto ho pagato? Meglio se non lo dico - mio marito mi sgrida' : Pellicce, paillettes, tacchi e trasparenze: aprono le porte del teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2019 e anche il pubblico ha diritto al suo red carpet. C'è chi arriva da ...

Sanremo - il meglio e il peggio della prima serata : Funziona, il Baglioni bis funziona. I maligni, gli scettici, i critici a tutti i costi, si rassegnino. La minestra proposta dal 'dirottatore artistico' è tutt'altro che riscaldata. Magari è una ...

Sanremo 2019 - la prima serata non decolla e si attarda. Ecco il meglio e il peggio : Claudio Baglioni, il "dittatore artistico" dell’edizione 2018, torna quest’anno sul palco dell’Ariston come "dirottatore". Così si autodefinisce il cantautore correndo il rischio di vedersi chiamare in corso d’opera "traghettatore". La scaletta della prima serata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo prevede di dare la precedenza assoluta a ventidue canzoni di interpreti, una volta ...