Sanremo | il giallo sul televoto dietro il trionfo di Mahmood | il golpe della giuria | il

Pagelle finale Sanremo 2019. Mahmood unica opposizione al governo gialloverde. Il Volo : Ancora tu? Non dovevamo vederci più? : Siamo giunti alla fine di questo 69° Festival di Sanremo, musicalmente il migliore dai tempi del primo Fazio.Prima del podio, menzione speciale a LOREDANA BERTE' – Avrebbe meritato il successo per la sua carriera e i suoi trascorsi, ma è definitivamente rinata dopo troppi anni difficilissimi. "Siamo così, dolcemente complicate", come cantava Fiorella Mannoia, una delle artefici del suo ritorno in grandissimo stile. Non si ...

Sanremo 2019 - il "giallo" dei 22 Giovani : convocati (a proprie spese) e poi snobbati? : Claudio Baglioni voleva sul palco tutti e 22 i Giovani "eliminati" da Einar e Mahmood nel mini-Festival di dicembre. Gli esclusi sarebbero dovuti salire sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo per cantare, assieme al direttore artistico, il brano Noi No nel corso della seconda serata della kermesse. Ma qualcosa, come riporta Il Gazzettino, sarebbe andato storto.Domenica, solo tre giorni prima dell'esibizione, è partito l'invito ...

Striscia la notizia - Sanremo e "Quelle 'coincidenze'..." : il giallo del cantante - c'entra la Mannoia : Nuovo round del Baglioni-gate. Questa sera, giovedì 31 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi delle misteriose “fonti Rai” che hanno risposto a Striscia – tramite comunicato stampa – sul presunto conflitto di interessi Baglioni-Salzano-Sanremo. L’inviato in

Sanremo 2019 - il giallo della partecipazione di Saverio Raimondo. Replica della Rai : A Sanremo 2019 scoppia il giallo Saverio Raimondo . L 'indiscrezione viene lanciata da Blogo . Secondo quanto risulta, infatti, la Rai starebbe pensando al coinvolgimento del comico al prossimo ...

