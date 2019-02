Sanremo | ecco le percentuali di voto delle giurie | il parere popolare è stato ribaltato

Il dietro le quinte dei nostri inviati a Sanremo 2019 : ecco tutte le papere : Tra dirette Facebook, le Pagelle e le interviste agli artisti del Festival di Sanremo 2019 i nostri inviati Alice Castagneri e Roberto Pavanello hanno avuto anche delle défaillance. eccole raccolte in ...

Loredana Bertè - a Sanremo sempre con una borsetta sul palco : ecco cosa c'era dentro : ha conquistato il pubblico dell'Ariston, che durante la settimana del Festival di Sanremo le ha regalato ben tre standing ovation. Un entusiasmo tale da richiedere un premio inventato sul momento per ...

Sanremo - Loredana Bertè e la borsetta : ecco cosa c'era dentro : ha conquistato il pubblico dell'Ariston, che durante la settimana del Festival di Sanremo le ha regalato ben tre standing ovation. Un entusiasmo tale da richiedere un premio inventato sul momento per ...

Sanremo 2019 - ecco chi è Mahmood : il cantautore italoegiziano che ha vinto due volte il Festival : Dopo aver trionfato a Sanremo Giovani, Mahmood ha sbancato anche il Festival. Si era fatto conoscere con il brano “Gioventù bruciata“, e sul palco dell’Ariston ha portato una nuova canzone: “Soldi“. Un po’ trap, un po’ elettronica con al centro il difficile rapporto con il padre (“Dimmi se ti manco o te ne fotti“) e qualche verso in arabo (“Narghilè, ualadì ualadì habibi tahaleena“). ...

Sanremo 2019 - Save Claudio Bisio : ecco perché il conduttore non merita questo trattamento da “ultimo della classe” : Dalle gag con la Gialappa’s ai film di Gabriele Salvatores, Claudio Bisio è un pezzo di televisione e di cinema italiano. Estremamente versatile, capace di passare dalla battuta ‘pecoreccia’ al teatro con i testi di Pennac, il milanesissimo Bisio è stato senza ombra di dubbio il più bistrattato di questo Festival. “Non sa fare il conduttore”. “E’ impacciato”. “Mamma mia, perché l’hanno ...

Ascolti TV 9 febbraio/ Sanremo 2019 trionfa - C'è posta si ferma : ecco come era andata la finale lo scorso anno : ecco gli Ascolti TV di ieri, sabato 9 febbraio: come è andata la finale di Sanremo 2019? C'è posta per te si è fermato per dare spazio al Festival.

Sanremo 2019 : ecco la classifica finale definitiva : Take a look ;) The post Sanremo 2019: ecco la classifica finale definitiva appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2019 - ecco chi metteremmo in Paradiso - all’Inferno e in Purgatorio : Achiviata la 69° edizione con la vittoria di Mahmood è tempo di bilanci. Promossi e bocciati: chi merita il Paradiso, il Purgatorio e l’inferno festivaliero? Paradiso PIO E AMEDEO: I due comici pugliesi sono la vera rivelazione del Festival. “Chi lo avrebbe mai detto?”, hanno ripetuto in coro quelli che non si definiscono loro fan. Invece hanno fatto sorridere tutti prendendo in giro l’italiano medio e tirando fuori ...

Chi è Mahmood? Dall’eliminazione a X Factor alla vittoria di Sanremo 2019 : ecco l’italo-egiziano capace di conquistare il Festival [GALLERY] : Mahmood vince la 69ª edizione del Festival di Sanremo: ecco chi è il giovane italo-egiziano capace di sbaragliare la concorrenza dei big della kermesse canora Dopo quattro serate ad alto contenuto musicale, il Festival di Sanremo 2019 giunge alla sua conclusione. Il vincitore della kermesse canora, giunta alla sua 69ª edizione, è a sorpresa Mahmood con il brano dal titolo ‘Soldi‘. Il cantante italo-egiziano è stato capace di ...

Sanremo 2019 - Mahmood : «Io italiano al 100%». La frase in arabo? Ecco perché : ' Io sono italiano, nato e cresciuto a Milano. Non mi sento tirato in causa. Nel brano ho messo una frase araba che è un ricordo della mia infanzia, ma sono italiano al 100% '. Lo ha detto il ...

Boss Doms col ciuccio per l'esibizione di Achille Lauro - ecco perché/ Dedica alla figlia a Sanremo 2019 : Boss Doms e il ciuccio in bocca durante una delle esibizioni di Achille Lauro ha portato a parlare molto sul perché di questa scelta.

Sanremo 2019 - ecco la classifica finale (ha vinto Mahmood) : Dopo cinque giorni di un Sanremo non proprio indimenticabile, nell’edizione presentata da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ha trionfato Mahmood con Soldi. ecco la classifica finale: 1) Mahmood 2) Ultimo 3) Il Volo -- 4) Loredana Bertè 5) Simone Cristicchi 6) Daniele Silvestri 7) Irama 8) Arisa 9) Achille Lauro 10) Enrico Nigiotti 11) Boomdabash 12) ...

Sanremo 2019 - il dramma di Irama : mentre è sul palco... ecco chi lo scarica - gira una brutta voce : Un discusso protagonista di questo Festival di Sanremo è stato sicuramente Irama: i suoi vestiti non sono stati molto apprezzati, un po' di più invece il suo brano, La ragazza con il cuore di latta. Ma per quel che riguarda Irama si è fatta notare un'assenza all'Ariston, quella della sua fidanzata:

Ultima serata di Sanremo - ecco l’elenco di uscita dei cantanti in gara. Rai e Bisio : “Questo è un Festival politico perché parla del Paese” : La lunga notte della finale è già cominciata con l’annuncio dell’ordine di uscita di questa sera. Sul palco dell’Ariston vedremo così alternarsi Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Berté, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Ni...