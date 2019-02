Sanremo | 30 fatti poco noti della serata finale

Sanremo - 20 fatti poco noti della serata finale : Marziani all'Ariston / Il ministro Buzzetti su Anna Tatangelo: 'È del sud: prima di ripresentarsi deve fare sacrifici e mettersi a lavorare'

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che…” : al Divo Claudio sarebbe stato chiesto di evitare interviste ed è arrivata una coppia molto nota : Ci siamo, preparate il caffè per la finale che si preannuncia lunghissima. Chi vincerà? Nelle ore precedenti alla puntata di cosa si chiacchiera molto. Verità o falsità? Ma soprattutto è un fatto o si dice? Claudio Baglioni, a parte la partecipazione in sala stampa, non sembra concedersi molto ai microfoni dei giornalisti delle numerose trasmissioni tv. Unica eccezione SkyTg24, perché le polemiche di FATTO hanno infiammato la vigilia. SI dice ...

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che…” : Arisa sarebbe molto agitata - per un preciso motivo : Ormai ci siamo quasi, la quarta puntata proporrà addirittura ventiquattro duetti riducendo, o praticamente, eliminando le parti dedicate allo spettacolo. Mentre impazza il totovincitore, mentre si pensa a chi guiderà il Festival nel 2020 continuano le indiscrezioni. Vere o false? Ma sopattutto è un FATTO o SI dice? Il FATTO che Arisa sia una delle più belle voci della canzone italiana non è in discussione. A Sanremo, dove è in gara con “Mi ...

Sanremo 2019 - che cosa accade all’Ariston? Tra fatti e “si dice che” : avvistato l ‘Uomo Gatto in sala stampa. Bisio? Sarebbe deluso è infastidito : Il Festival di Sanremo è arrivato al giro di boa, gli ascolti seppur in calo possono essere considerati positivi e sufficienti per rifiatare. cosa accade all’Ariston? cosa raccontano per le strade della città? Voci, indiscrezioni e retroscena. Veri o falsi ma soprattutto è un FATTO o SI dice? Le polemiche sono un FATTO, hanno preceduto il debutto e si muovono sotto traccia in questi giorni. Quello che doveva essere il Festival più ...

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che” : avvistata all’Ariston una faccia inaspettata. E la presenza di Marco Liorni è in bilico : La prova del nove arriva con la seconda puntata, il debutto della 69° edizione ha segnato un buon risultato anche se in calo del 4% circa rispetto all’edizione 2018. Tra una performance e l’altra, le polemiche accompagnano le conferenze stampa, continuano a circolare voci e indiscrezioni. Vero o false ma soprattutto è un FATTO o SI dice? E’ un FATTO che le trasmissioni Rai collaterali al Festival di Sanrermo si trasferiscono in ...

Sanremo - Salini : Molto soddisfatti - risultato premia ottimo lavoro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo 2019 - ecco cosa accade all’Ariston : tra fatti e “si dice che…” : Qui Sanremo, avviso ai naviganti: preparate i thermos di caffè perché la chiusura della prima serata del Festival è fissata all’una e quindici minuti, evitando sforamenti. Il conto alla rovescia è iniziato. Sono partite, stavolta in anticipo, le polemiche. Ci si prepara al debutto con gli occhi incollati allo schermo e le dita incrociate sul fronte auditel. I sosia hanno iniziato a circolare per la città, Staffelli e Pinuccio di Striscia ...

Sanremo 2019 - il conflitto di interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Rissa tra migranti a Sanremo. Il leghista a Baglioni : "I tuoi compagnucci li hanno fatti entrare - tu falli cantare" : A seguito di una Rissa in strada a Sanremo, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana (Lega) ha criticato Claudio Baglioni per le recenti affermazioni sui migranti e lo ha esortato a portare sul palco dell'Ariston i protagonisti di un pestaggio avvenuto ieri sera nella città dei fiori tra due famiglie di origini turche."Una serata come tante, paura in città per una maxi Rissa fra immigrati - scrive Piana ...