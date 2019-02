Sanremo 2019 | vincono la musica e Mahmood

gqitalia

: Rivedi tutta l’esibizione di @scristicchi con @MetaErmal su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @scristicchi con @MetaErmal su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @IlVeroUltimo con @FabrizioMoroOff su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @IlVeroUltimo su @RaiPlay ? -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Il vestito scelto da Claudio Baglioni, dirottatore, ex dittatore e imperatore della, per la finale del 69esimo Festival diè il bianco. Attorno a lui ballerini in blusa lattescente e pantaloni neri si dimenano in attesa della parola.“È stato un viaggio emozionante. Devo ringraziare tutti,” proclama il divo Claudio. “Nessuno è perfetto. Nessuno sa quanto poteva essere fatto meglio questo Festival, ma vi giuro che abbiamo fatto tutto il possibile.”Viviamo il migliore dei Festival possibili è un giudizio sintetico a priori indiscutibile. A posteriori ognuno potrà poi divertirsi a sognare qualcosa di diverso, ma intanto ciò che conta è la verità del dirottatore vestito di bianco: “Io non so chi vincerà alla fine, ma so che ha vinto la, le parole, le speranze di tanti ...