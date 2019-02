Sanremo 2019 Quinta serata IL PAGELLONE Silvestri apre alla grande | Ultimo | Cristicchi

oasport

(Di domenica 10 febbraio 2019)(Argentovivo) 8: la canzone più ‘impegnata’ del Festival, ma anche una delle più convincenti nel matrimonio testo-melodia. Un’altra prodezza targata, che ormai ha abituato il pubblico dell’Ariston.TATANGELO (Le nostre anime di notte) 6: al primo impatto non aveva impressionato, poi il brano è cresciuto, ascolto dopo ascolto. Pezzo armonioso, molto ‘pausiniano’.GHEMON (Rose viola) 7: più l’ascolti, più piace. In tre esibizioni l’unica cosa davvero stonata, più che la sua voce, è stato sempre il look, discutibile a dir poco. Dettagli, rispetto a questa “Rose viola” che si ascolterà anche nei mesi prossimi.NEGRITA (I ragazzi stanno bene) 6: come tutti i pezzi dei Negrita, occorrerà tempo per assimilarla. Di sicuro ribadiamo, un pezzo che ricalca, e ricalca troppo, la loro produzione. All’Ariston fecero la loro ultima apparizione 16 anni fa. Come non fossero mai ...