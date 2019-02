Sanremo 2019 – Mahmood | il significato di ‘Soldi’ | il rapporto con il padre | affetto e

Sanremo 2019 - a Domenica In Achille Lauro a Mara Venier : “Sei una donna meravigliosa”. E lei : “Ma ce l’hai la ragazza?” : Achille Lauro sul palco di Domenica In si lancia in un bel complimento a Mara Venier: “Sono onorato di essere qui con te Mara, è incredibile. Sei un’icona della tv e prima dietro le quindi dicevo “ragazzi ma vi rendete conto che tra poco incontrerò Mara?”. La Venier ovviamente sorride compiaciuta e lui incalza: “Davvero Mara, per me è un onore essere con te“. “Dolcissimo”, come lo definisce Alberto ...

Sanremo 2019 - la Meloni inchioda lo schifo sul voto della Rai : "È una presa in giro" : Anche Giorgia Meloni protesta contro Sanremo dopo il clamoroso ribaltone negli ultimi minuti della finale che ha portato alla vittoria del rapper Mahmood. La protesta è nata per il sistema di voto adottato dal festival, per il quale il televoto, per di più a pagamento, è stato completamente ribaltat

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo si sfoga a Domenica In : “Io trash? Ci sono pregiudizi contro di me” : Anna Tatangelo ospite a Domenica In, all’indomani della finale del Festival di Sanremo si è sfogata, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei giornalisti. La cantate ha prima spiegato perché si è emozionata alla fine della sua esibizione: “Mi sono commossa perché ricordo la prima volta che sono venuta a Sanremo e non c’entra niente il mio rapporto con Gigi d’Alessio”. Ma poi parte la polemica con un giornalista presente ...

VIDEO Ultimo secondo al Festival Sanremo 2019 : risentiamo la canzone del vincitore del pubblico : Ultimo era tra i grandi favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2019 ma il giovane cantante si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Mahmood. Domenica amara per l’artista che sperava di festeggiare il trionfo nella celeberrima kermesse canora, nonostante sia stato premiato abbondantemente dal televoto non è riuscito ad alzare al cielo il trofeo sul palco del Teatro Ariston. Il brano “I tuoi ...

VIDEO Mahmood Sanremo 2019 - riviviamo la canzone del vincitore italo-egiziano : Mahmood sta vivendo una domenica da favola, quella che sognava fin da quando ha intrapreso la sua carriera di artistica. Il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2019 e oggi assapora il gusto del successo, il 26enne italo-egiziano si è imposto sul palco del Teatro Ariston interpretando il brano “Soldi” e ha battuto il favorito Ultimo e Il Volo. Di seguito il VIDEO di Mahmood, vincitore della 69^ edizione di Sanremo ...

Sanremo 2019 - Baglioni e la polemica sul televoto : tsunami sovranista alla Rai - cosa vuol cambiare : Lo tsunami sovranista che ha già travolto la politica italiana rischia di coinvolgere anche il Festival di Sanremo, andando a scardinarlo nel cuore più profondo. La vittoria del rapper Mahmood ha scatenato feroci polemiche sul voto della Giuria ...

Sanremo 2019 - caso televoto. Baglioni : «Se Festival vuole essere popolare - allora solo voto da casa» : Sanremo , il sistema di votazione l'anno prossimo potrebbe cambiare: ne ha parlato Claudio Baglioni nella conferenza stampa finale di pochi minuti fa, dopo le polemiche sul televoto che aveva premiato ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Mi piacerebbe rifarlo. Ma se il Festival vuole essere manifestazione popolare deve essere giudicato solo dal televoto” : “Io ho finito con ieri”. Ma “tanto lavoro ci sarebbe da fare e mi piacerebbe persino farlo. Ora però non ne ho davvero la minima idea, anche perché il troppo stroppia”. Queste le parole di Claudio Baglioni che non chiude all’ipotesi di un ter per il 2020, parlando delle “tante modifiche che andrebbero operate: lavorare sul meccanismo di voto, sul numero dei cantanti in gara, sugli orari.” “O il Festival ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto lo "boccia" - Baglioni : «Toglierei voto giurie» : «Questa vittoria è una favola», dice Claudio Baglioni commentando la vittoria di Mahmood alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. La previsione più incredibile si...

Sanremo 2019 - Boomdabash a Domenica In : “Non fateci parlare del podio. Doveva esserci Loredana” : A Domenica In arrivano i Boomdabash e il pubblico, inutile dirlo, balla. La loro sarà probabilmente tra le hit più passate dalle radio ma già la scorsa estate li avevamo sentiti ovunque con “Non ti dico no“, insieme a Loredana Bertè. E proprio di lei hanno parlato nel contenitore Domenicale di RaiUno: “Non fateci parlare del podio”, hanno detto a Mara Venier. Incalzati dalla conduttrice hanno allora commentato: ...

Sanremo 2019 - la vittoria di Mahmood dimostra che l’Italia è messa meglio di quanto si creda : ©AndreaRaffin / KikaPress E finalmente è finito Sanremo. E finalmente comincia la primavera, che non è maledetta, è salvifica. Sì, perché dopo Sanremo inizia la primavera che è una primavera mentale, ma anche fisica, la primavera del cuore, quella che fa ciao ciao con la manina all’inverno che è sempre una gran rottura di maroni, come la è la polemica sulla vittoria di Mahmood. Come ogni anno Sanremo fotografa ...

Sanremo 2019 - la furia di Ultimo contro i giornalisti poi l'affondo : al televoto eravamo il quadruplo | Baglioni : cambiare il sistema : Polemica durante la conferenza stampa dopo la proclamazione del vincitore. Ultimo non l'ha presa bene e prima ha mandato al diavolo il giornalisti poi in un tweet (poi cancellato) ha rivendicato i favori della giuria popolare. Il direttore artistico ammette: meglio o solo televoto o solo giuria esperti

Sanremo 2019 - conferenza stampa finale. Baglioni : «Ora ho bisogno di ombra. Festival sia deciso solo dal televoto - se vuol essere popolare» : Claudio Baglioni Il Festival di Sanremo 2019 si è concluso con la vittoria di Mahmood. E con un discorso di Claudio Baglioni che somigliava molto ad un congedo (probabilmente lo era). Stemperate le emozioni dello show di ieri, seguiamo stamane in diretta dall’Ariston Roof la conferenza stampa con cui si concluderà ufficialmente la 69esima edizione della kermesse. Il bilancio della kermesse verrà tracciato dai suoi protagonisti e dalla ...