Sanremo 2019 | l' amico di Mahmood insulta Salvini | Gue Pequeno gli mostra il dito medio

Sanremo 2019 - se il Festival aiuta l'Italia a cambiare – L'istantanea : Per una volta il Festival di Sanremo è più avanti dell'Italia. Per una volta è Sanremo che aiuta l'Italia a capirsi, conoscersi, cambiare. Ieri le chiamavamo canzonette per classificare un genere e anche uno stile di vita lontani dalla realtà, dai problemi che essa ci pone. Sanremo negli anni scorsi era divenuta una parentesi dal sapore indistinto, un allegro ma scemo karaoke dell'Italia più pop. Il merito di Claudio Baglioni, tra gli altri, è ...

Che cosa ricorderemo di questo Sanremo 2019 : Sanremo 2019: i top e flop della finaleCi è voluta (quasi) una settimana, ma alla fine anche il 69esimo Festival di Sanremo ha trovato il suo ritmo e la sua dimensione: non solo musicale, ma anche televisiva. Si può dire che è stato un «Festival diesel», il Sanremo-bis di Claudio Baglioni. Sin dall'inizio, il cantautore e «dirottatore artistico» ha deciso di puntare sulla musica e sui giovani. E in effetti la musica e i giovani lo hanno ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto lo 'boccia' - Baglioni : 'Toglierei voto giurie' : 'Questa vittoria è una favola', dice Claudio Baglioni commentando la vittoria dialla 69esima edizione del Festival di Sanremo. La previsione più incredibile si è verificata: uno dei vincitori di ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo. Bufera social : 'Voto politico' : Bufera sui social per la vittoria di al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper italo-egiziano ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo. Bufera social : «Voto politico» : Bufera sui social per la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper...

I top (e i flop) di Sanremo 2019 : È una delle kermesse più attese in Italia: stiamo parlando del Festival di Sanremo, che negli anni da show canoro per eccellenza è divenuto anche un appuntamento di costume. Sanremo è Sanremo, è proprio così, mai frase scelta per pubblicizzare una manifestazione poteva essere più azzeccata di questa. La musica, le polemiche, gli abiti, i top (ma soprattutto i flop), che vanno in scena nel corso di queste giornate sono destinati a fare la storia ...

Sanremo 2019 - la conferenza stampa in diretta. De Santis : «Pubblicità record - raccolti 31 milioni» : 'I risultati per noi sono strapositivi'. Lo ha detto la direttrice di Raiuno Teresa De Santis che ha aperto la conferenza stampa successiva alla finalissima del Festival di Sanremo 2019 , che ha visto ...

Sanremo 2019 - Mariagiovanna Maglie silura la giuria d'onore : "Hanno fatto vincere Maometto" : Dopo il trionfo di Mahmood al Festival di Sanremo cresce la polemica sulla scelta soprattutto delle giurie di esperti e giornalisti di affidare il primo posto al rapper italo-egiziano. Il dubbio è che Mahmood abbia potuto vincere non tanto per la qualità della sua canzone, quanto per la sua storia p

©AndreaRaffin / KikaPress Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con il migliore e il peggior momento musicale di Sanremo 2019. Di seguito parlerò della serata di ieri ma, prima, una doverosa premessa per questo pezzo conclusivo. È un grave errore considerare le canzoni di Sanremo solo sotto il punto di vista artistico musicale, teatrale e letterario. Lì si canta quel palco, oltre alla propria canzone. C'entra l'immaginario collettivo, nel ...

Sanremo 2019 - il trionfo di Mahmood | : Il vincitore: «Sono italiano al 100%». Salvini: «È la canzone più bella? Mah...». Ira di Ultimo che arriva secondo, terzo posto per Il Volo. Spettatori in calo rispetto all’ultima serata del 2018

Sanremo 2019 - per la giuria vince Mahmood. Sui social è bufera : «Voto politico - propaganda per i migranti» : La vittoria di Mahmood di ieri sera al Festival di Sanremo 2019 , come facilmente prevedibile, non è passata inosservata, per tanti motivi: lo pseudonimo del 26enne tradisce le sue origini , il padre ...

Ultimo primo a Sanremo 2019 per il televoto : «La gente è la mia vittoria» : di Ilaria Del Prete non è arrivato primo al Festival di Sanremo 2019 , così come si era sentito ripetere per tutta la settimana del festival da più fronti, e la sua reazione è stata sotto agli occhi ...