Sanremo 2019 | caso televoto Baglioni | «Se Festival vuole essere popolare | allora solo

Sanremo 2019 - Baglioni e la polemica sul televoto : tsunami sovranista alla Rai - cosa vuol cambiare : Lo tsunami sovranista che ha già travolto la politica italiana rischia di coinvolgere anche il Festival di Sanremo, andando a scardinarlo nel cuore più profondo. La vittoria del rapper Mahmood ha scatenato feroci polemiche sul voto della Giuria ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Mi piacerebbe rifarlo. Ma se il Festival vuole essere manifestazione popolare deve essere giudicato solo dal televoto” : “Io ho finito con ieri”. Ma “tanto lavoro ci sarebbe da fare e mi piacerebbe persino farlo. Ora però non ne ho davvero la minima idea, anche perché il troppo stroppia”. Queste le parole di Claudio Baglioni che non chiude all’ipotesi di un ter per il 2020, parlando delle “tante modifiche che andrebbero operate: lavorare sul meccanismo di voto, sul numero dei cantanti in gara, sugli orari.” “O il Festival ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto lo "boccia" - Baglioni : «Toglierei voto giurie» : «Questa vittoria è una favola», dice Claudio Baglioni commentando la vittoria di Mahmood alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. La previsione più incredibile si...

Sanremo 2019 - Boomdabash a Domenica In : “Non fateci parlare del podio. Doveva esserci Loredana” : A Domenica In arrivano i Boomdabash e il pubblico, inutile dirlo, balla. La loro sarà probabilmente tra le hit più passate dalle radio ma già la scorsa estate li avevamo sentiti ovunque con “Non ti dico no“, insieme a Loredana Bertè. E proprio di lei hanno parlato nel contenitore Domenicale di RaiUno: “Non fateci parlare del podio”, hanno detto a Mara Venier. Incalzati dalla conduttrice hanno allora commentato: ...

Sanremo 2019 - la vittoria di Mahmood dimostra che l’Italia è messa meglio di quanto si creda : ©AndreaRaffin / KikaPress E finalmente è finito Sanremo. E finalmente comincia la primavera, che non è maledetta, è salvifica. Sì, perché dopo Sanremo inizia la primavera che è una primavera mentale, ma anche fisica, la primavera del cuore, quella che fa ciao ciao con la manina all’inverno che è sempre una gran rottura di maroni, come la è la polemica sulla vittoria di Mahmood. Come ogni anno Sanremo fotografa ...

Sanremo 2019 - la furia di Ultimo contro i giornalisti poi l'affondo : al televoto eravamo il quadruplo | Baglioni : cambiare il sistema : Polemica durante la conferenza stampa dopo la proclamazione del vincitore. Ultimo non l'ha presa bene e prima ha mandato al diavolo il giornalisti poi in un tweet (poi cancellato) ha rivendicato i favori della giuria popolare. Il direttore artistico ammette: meglio o solo televoto o solo giuria esperti

Sanremo 2019 - conferenza stampa finale. Baglioni : «Ora ho bisogno di ombra. Festival sia deciso solo dal televoto - se vuol essere popolare» : Claudio Baglioni Il Festival di Sanremo 2019 si è concluso con la vittoria di Mahmood. E con un discorso di Claudio Baglioni che somigliava molto ad un congedo (probabilmente lo era). Stemperate le emozioni dello show di ieri, seguiamo stamane in diretta dall’Ariston Roof la conferenza stampa con cui si concluderà ufficialmente la 69esima edizione della kermesse. Il bilancio della kermesse verrà tracciato dai suoi protagonisti e dalla ...

Sanremo 2019 - Ultimo rosica per la mancata vittoria e sbotta contro i giornalisti : «Dovete sempre rompe ‘er ca**o» : Ultimo E’ entrato da Papa, è uscito da cardinale: Ultimo non nasconde la delusione per la vittoria mancata al Festival di Sanremo 2019, che l’ha visto arrivare secondo dietro al vincitore Mahmood. A sorprendere, però, è la dura reazione che ha avuto il cantautore romano subito dopo il verdetto, quando si è presentato in conferenza stampa infuriato con i giornalisti: “Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, al ...

Sanremo 2019 - l'amico di Mahmood insulta Salvini : Gue Pequeno gli mostra il dito medio : La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo ha fatto esaltare artisti e militanti di sinistra che non vedevano l'ora di poter avere un argomento nuovo per attaccare Matteo Salvini. Il trionfo del rapper italo-egiziano ha fatto scatenare sfottò di ogni genere e naturalmente arriva puntuale anche l'

Sanremo 2019 - se il Festival aiuta l’Italia a cambiare – L’istantanea : Per una volta il Festival di Sanremo è più avanti dell’Italia. Per una volta è Sanremo che aiuta l’Italia a capirsi, conoscersi, cambiare. Ieri le chiamavamo canzonette per classificare un genere e anche uno stile di vita lontani dalla realtà, dai problemi che essa ci pone. Sanremo negli anni scorsi era divenuta una parentesi dal sapore indistinto, un allegro ma scemo karaoke dell’Italia più pop. Il merito di Claudio Baglioni, tra gli altri, è ...

Che cosa ricorderemo di questo Sanremo 2019 : Sanremo 2019: i top e flop della finaleCi è voluta (quasi) una settimana, ma alla fine anche il 69esimo Festival di Sanremo ha trovato il suo ritmo e la sua dimensione: non solo musicale, ma anche televisiva. Si può dire che è stato un «Festival diesel», il Sanremo-bis di Claudio Baglioni. Sin dall’inizio, il cantautore e «dirottatore artistico» ha deciso di puntare sulla musica e sui giovani. E in effetti la musica e i giovani lo hanno ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo. Bufera social : 'Voto politico' : Bufera sui social per la vittoria di al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper italo-egiziano ...