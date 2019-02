Samsung Galaxy S10 | prezzo e uscita in Italia | ecco le versioni ufficiali

Il primo sfondo di Samsung Galaxy S10 appare in rete per merito di Ice Universe : Per ingannare l'attesa il leaker Ice Universe ha voluto farci un piccolo regalo proveniente direttamente dagli attesi Galaxy L'articolo Il primo sfondo di Samsung Galaxy S10 appare in rete per merito di Ice Universe proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : prezzo di ogni variante - preordine e uscita italiana : Il lancio ufficiale si avvicina e del Samsung Galaxy S10, del prezzo di ogni variante e dell’arrivo nei negozi italiani sappiamo praticamente ogni cosa.Certo, si tratta ancora di voci e notizie trapelate, ma sappiamo che è consuetudine con il lancio di un nuovo dispositivo dell’azienda sudcoreana che, oltretutto, punta in particolare sui device del decimo anniversario per far ripartire vendite ed entrate.La situazione stagnante nel ...

Samsung Galaxy S9 a 170 euro - Galaxy S9+ a 255 euro col duo Wind Family + Blue Days : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ (e Note 9) sono scontatissimi. Si parte da meno di 170 euro con la rateizzazione di Wind Family annessa alla promozione dei Samsung Blue Days. L'articolo Samsung Galaxy S9 a 170 euro, Galaxy S9+ a 255 euro col duo Wind Family + Blue Days proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9/ Prezzo e caratteristiche : doppia apertura focale e super slow motion : Il Samsung Galaxy S9 è uno degli smartphone di punta della multinazionale sudcoreana: grande display e modulo LTE 4G per una navigazione internet ottima.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Lite/S10e in nuovi render di Evleaks : Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Lite (S10e) sono appena comparsi in nuovi render pubblicati su Twitter da Evan Blass. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Lite/S10e in nuovi render di Evleaks proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M30 promette bene a giudicare dalla scheda tecnica : Samsung Galaxy M30 torna nuovamente a far parlare di sé e questa volta il leak comprende la scheda tecnica ed il layout generale dello smartphone. L'articolo Samsung Galaxy M30 promette bene a giudicare dalla scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Nessun mistero più sul prezzo Samsung Galaxy S10 - S10 Pro e S10 E in euro : salatissimo anche il modello Lite : Finalmente anche sul prezzo Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure S10 E (il modello Lite della nuova generazione) ne sappiamo di più. Dopo una carrellata di informazioni sulle specifiche tecniche e pure sul design dei prossimo modelli, ora posiamo anche riportare una tabella esaustiva di quelli che dovrebbero essere i costi associati all'acquisto di uno dei tre telefoni dopo la loro presentazione del 20 febbraio. Grazie alla fonte GizChina ...

Le tre alternative per acquistare un Samsung Galaxy S9 sfruttando al massimo i Blue Days : Da una settimana abbondante si parla di una campagna chiamata Blue Days, utile per portarsi a casa determinati prodotti da Samsung a condizioni vantaggiose, come si sarà notato ad inizio febbraio attraverso il tanto apprezzato Samsung Galaxy S9. Proprio nella giornata di ieri, con un apposito articolo, vi ho parlato della possibilità di mescolare una promozione Tre con quella della divisione italiana, arrivando ad acquistare lo smartphone a ...

Svelate tutte le colorazioni dei Samsung Galaxy S10 - oltre a varianti di memoria - prezzi e versione 5G : Sono apparse in rete nuove immagini rendering che ci mostrano tutte le colorazioni in cui i tre Samsung Galaxy S10 dovrebbero essere disponibili L'articolo Svelate tutte le colorazioni dei Samsung Galaxy S10, oltre a varianti di memoria, prezzi e versione 5G proviene da TuttoAndroid.

Foto definitive per Samsung Galaxy S10 e S10E e prima comparativa fra i due modelli : Samsung Galaxy S10 e S10E come non li avete mai visti, almeno fino a questo momento. Lo storico leaker Evan Blass (solo da qualche minuto) ha diffuso quelle che dovrebbero essere le Foto definitive che ritraggono la variante standard e pure quella "lite" della prossima ammiraglia. Un contributo notevole visto che è possibile comparare, almeno dal punto di vista del design, i due telefoni e dunque indicarne le principali differenze. Il ...

Redmi deride il punteggio AnTuTu della serie Samsung Galaxy M : Confrontando Redmi Note 7 e, probabilmente, Samsung Galaxy M20, Redmi "deride" il punteggio AnTuTu della serie Samsung Galaxy M L'articolo Redmi deride il punteggio AnTuTu della serie Samsung Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

Gradito regalo sui Samsung Galaxy S10 : auricolare Galaxy Buds su tutti i preordini? : I preordini per i Samsung Galaxy S10 si preannunciano davvero interessanti: per invogliare la prenotazione dei nuovi top di gamma, il produttore sarebbe disposto a fare un Gradito regalo ai primi acquirenti, ossia degli auricolari nuovi di zecca Galaxy Buds che ancora non sono stati ancora commercializzati ma che probabilmente lo saranno contestualmente al lancio delle nuove ammiraglie. Non si tratta di una notizia ufficiale ma ufficiosa. ...

Samsung potrebbe regalare le Galaxy Buds a chi preordina il Samsung Galaxy S10 : Scoperta una possibile iniziativa di Samsung, che potrebbe regalare le Samsung Galaxy Buds a chi preordina il Samsung Galaxy S10. L'articolo Samsung potrebbe regalare le Galaxy Buds a chi preordina il Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Tutte le misure del Samsung Galaxy S10 nelle tre varianti : ingombri millimetro per millimetro : Il Samsung Galaxy S10 in millimetri, quelli del suo ingombro rapportato ad ogni variante specifica delle future ammiraglie in arrivo il prossimo 20 febbraio. Il solito e ben informato leaker @OnLeaks, al secolo Steve H.McFly ha appena "spoilerato" in un cinguettio (sul suo profilo Twitter), le dimensioni esatte dei tre smartphone che sono di certo interessanti, ormai a pochi giorni dal lancio. Partiamo dal modello standard Samsung Galaxy S10 ...