Salto con gli sci | Coppa del Mondo Lahti 2019 | Kamil Stoch domina in Finlandia con una

(Di domenica 10 febbraio 2019)in lungo e in largo sul trampolino HS130 di) e conquista la seconda vittoria stagionale indel, la 32esima della carriera. Il polacco ha messo in scena una prestazione di pregevole fattura in entrambi i salti di gara proponendo di fatto la sua candidatura per il ruolo di favorito in vista dei prossimi Campionati deldi Seefeld. Il giapponese Ryoyu Kobayashi si è inserito in piazza d’onore grazie ad una strepitosa seconda parte di gara, in cui ha rimontato tre posizioni dopo una prima prova non esaltante, mentre il podio è stato completato dal norvegese Robert Johansson.La gara odierna è stata caratterizzata da un vento molto variabile sia dal punto di vista dell’intensità che della direzione, influenzando in maniera abbastanza incisiva le prestazioni dei protagonisti. Il 31enne di Zakopane,tore della passata ...