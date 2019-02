Ruba i vestiti di un negozio | arrestato 35enne

Come un gatto in tangenziale : arrestate le due gemelle/ Sorprese a Rubare 5000 euro di vestiti : domiciliari : Le due gemelle di Come un gatto in tangenziale sono state arrestate per aver rubato circa 5.000 euro di vestiti: denunciate sono ora ai domiciliari

Rubano 18 vestiti - arrestate le gemelle attrici di "Come un gatto in tangenziale" : Colpo da circa 5 mila euro in un negozio di abbigliamento. Valentina e Alessandra Giudicessa, 39 anni, sono ai domiciliari