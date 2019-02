Roma | nuova protesta | contro i rifiuti | delle 6 organizzatrici del sit in al Campidoglio

“Meno social più stato sociale” : a Roma la manifestazione per una nuova politica economica : Piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni colorati, cartelli, striscioni e musica scandiscono l’attesa per l’avvio del corteo: un serpentone colorato che sfilerà fino a Piazza San Giovanni. ...

Roma - nuova illuminazione per la sinagoga della Capitale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - la procura di Roma chiede nuovamente l’archiviazione : La procura di Roma ha chiesto una nuova archiviazione dell’indagine relativa all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Nel giugno scorso il gip, accogliendo una istanza avanzata dai legali della famiglia Alpi, aveva disposto ulteriori accertamenti dai quali però non sarebbero emersi elementi tali a proseguire le indagini. Il 26 giugno scorso il giudice per ...

L’atletica italiana ha una nuova casa a Roma : inaugurata la pista dello Stadio Paolo Rosi : Atletica: inaugurata a Roma la pista dello Stadio Paolo Rosi C’è una nuova casa per L’atletica di Roma, una struttura rinnovata a disposizione di tanti atleti di livello. È stata inaugurata stamattina la nuova pista dello Stadio Paolo Rosi, lo storico impianto Romano dell’Acqua Acetosa, oggetto di restyling negli ultimi mesi del 2018 e tornato alla piena operatività da alcune settimane. Il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha tagliato il ...

Futsal - buona la prima per la nuova Italia di Musti : vittoria contro la Romania : Futsal, alla prima gara ufficiale arriva la prima vittoria per Alessio Musti sulla panchina della Nazionale Italiana buona la prima per la ‘nuova’ Italia. A Piatra Neam, nella partita d’esordio del commissario tecnico Alessio Musti, la nazionale di Futsal passa 2-0 in amichevole contro la Romania, reduce da quattro vittorie consecutive tra cui quella, prestigiosa, contro la Spagna. Nella ripresa, Sergio Romano sblocca il ...

L’instore tour di Arisa da Roma e Milano a Napoli e Bari per Una nuova Rosalba in città : Esce l'8 febbraio il nuovo album di Arisa, Una nuova Rosalba in città, presentato attraverso un successivo instore tour farmacopie nei principali negozi di musica della penisola. L'instore tour di Arisa parte il 12 febbraio da Roma (Discoteca Laziale), per far tappa a Milano il 13 febbraio nel negozio Mondadori Megastore di Piazza del Duomo. Il 15 febbraio, Arisa sarà alla Feltrinelli di Torino e il 16 febbraio a Bologna, poi a Napoli e a ...

Roma - scossa De Rossi : il capitano per tracciare una nuova rotta : La Roma calcistica, squassata dallo tsunami Fiorentina e avvelenata dalle polemiche, aspetta il rientro di Daniele De Rossi come se fosse un re taumaturgo in grado di curare ogni male. Zavorra pesante ...

Coez raddoppia a Roma - il 29 maggio la nuova data del concerto : Dopo il boom di vendite per la data del 28 maggio, il live di Coez 'Roma, è sempre bello' raddoppia il 29 maggio, sempre al Palazzo dello Sport di Roma . Due appuntamenti imperdibili per un live che ...

Rifiuti - Zingaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti, e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...

Roma - il piano rifiuti della Regione Lazio : “Una nuova discarica nella Capitale”. Raggi : “No. Puntiamo sul riciclo” : Una discarica all’interno del territorio del comune di Roma. E un tmb “di ultima generazione” a Colleferro, da 500mila tonnellate annue, dove conferire l’indifferenziato oggi lavorato dai quattro impianti (tre, escludendo quello ormai distrutto del Salario) presenti nella Capitale. Arriva dalla Regione Lazio lo “strumento legislativo” tanto reclamato da Virginia Raggi nel corso degli ultimi due anni e mezzo. O meglio, per il momento il testo è ...

Padova - saluto Romano al funerale del segretario regionale di Forza Nuova : Digos fa informativa in Procura : Prima la benedizione e il segno della croce. Poi il saluto romano. Così i camerati di Forza Nuova hanno salutato Andrea Visentin, segretario regionale di Forza Nuova in Veneto. È morto per un male incurabile all’età di 44 anni e siccome era un dipendente dell’Arca del Santo, è stata concessa la celebrazione del funerale nella Basilica del Santo a Padova. Il tempio era gremito. Ma è stato all’uscita, dopo la benedizione della ...