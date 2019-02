Roma Municipio XV | convegno su empatia e omertá | bullismo e cyberbullismo

Roma. Staffetta per la pace con le scuole del Municipio : E’ terminato il 31 gennaio con il Convegno “L’incontro con l’Altro mancato” presso la Scuola di Via Laparelli 60, la

Municipio centro Roma - ospitiamo migranti : ANSA, - Roma, 28 GEN - "Abbiamo lanciato la campagna 'Aiutiamoli a casa nostra', promossa in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Refugees Welcome attraverso ...

Roma : Municipio I da vita a primo magazine personale : Roma – Mensile e gratuito. Distribuito con 11.000 copie in 57 luoghi selezionati del centro di Roma, da biblioteche a centri anziani, fino a mercati, ludoteche, centri Asl e scuole. È ‘primo magazine’, rivista di 16 pagine stampate a colori su carta riciclata, con foto, notizie e approfondimenti sull’attivita’ del Municipio I, presentata dal presidente Sabrina Alfonsi e in distribuzione da pochissimi giorni. Il ...

Municipio Roma IV : demolito insediamento abusivo : Municipio Roma IV – “Dopo 2 anni in cui questa Amministrazione solleva il problema dell’insediamento sotto l’autostrada A24 e della discarica sconfinata che spesso brucia causando evidenti problemi ambientali, questa mattina con il IV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, con il reparto PICS e l’ausilio prezioso del Servizio Giardini siamo intervenuti con le demolizioni e l’apposizione dei sigilli”. Lo dichiara in una ...

Roma - Caudo (Pres. III Municipio) : “Dopo l’incendio la situazione del Tmb Salaria è peggiorata” : Roma – Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, sulla questione del Tmb Salaria a poco meno di un mese dal rogo che ha investito una parte dell’impianto di trattamento meccanico biologico. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi ...

Municipio Romagnano decorato dagli studenti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Municipio Romagnano decorato ...

Roma : Municipio VIII - Chef Rubio da il via a raccolta fondi Parco Cavallo Pazzo : Roma – È partita online la campagna ‘A Natale censisci un Albero’ con Chef Rubio e il professor Stefano Mancuso. Si tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un Parco pubblico di Roma, lanciata il 22 dicembre 2018 sulla piattaforma GoFundMe. “Damose ‘na mossa per il clima”, scrive il cuoco frascatano nel suo appello sul web parafrasando l’Action Now dagli esperti mondiali di ...

Roma : Municipio VIII - targa ricorda sacrificio agente Iavarone : Roma – “Questa mattina in aula consiliare su proposta del Partito Democratico e delle altre forze di maggioranza, abbiamo votato all’unanimita’ un atto per intitolare una via a Roberto Iavarone. Roberto era un ufficiale di Polizia cresciuto a Tor Marancia deceduto il 18 settembre del 1984 per difendere i cittadini presenti all’aeroporto di Fiumicino dall’aggressione di un malintenzionato. Premiato con la ...

Roma : da 27 dicembre centri invernali per bimbi in Municipio I : Roma – A partire dal 27 dicembre saranno aperti, anche quest’anno, i centri invernali organizzati dal Municipio Roma I Centro, per i bambini e ragazzi di eta’ compresa tra i 3 e i 10 anni. “Un servizio prezioso che manca a livello centrale e che invece come Primo Municipio abbiamo voluto organizzare, implementandolo rispetto agli scorsi anni, passando da 5 a 8 sedi. Perche’ se il lavoro richiede alle persone sempre ...

Comitato Disabilità Municipio X - Roma : “Attraverso Te – Storie di Siblings” : Domenica 16 dicembre 2018, durante quello che è ormai diventato l’appuntamento annuale del “Comitato Disabilità Municipio X” di Roma, con il territorio, è stata presentata in anteprima nazionale, al multisala Cineland, alla presenza del Vice Sindaco di Roma Luca Bergamo, della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e dei numerosissimi spettatori venuti ad assistere, la seconda, meravigliosa opera, scritta e diretta da Pamela Pompei, dal ...

Roma : domenica Municipio VIII promuove assemblea cittadina su rifiuti : Roma – Dopo l’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del dibattito “le ...

Lega con Salvini -XV Municipio Roma nord : Roma – Venerdì 14 dicembre, alle ore 18:30, presso il Regal Park Hotel in Via Cassia 1171/G la Lega con Salvini-XV Municipio apre le porte a Roma nord ed ai suoi cittadini. Territorio, identità e prospettive future. Sarà l’occasione per parlare con i cittadini di Roma nord di questi ed altri temi cari alla Lega come sicurezza e decoro, viabilità e futuro del territorio. All’ordine del giorno però, non solo la città di Roma e la ...

Roma : domenica 16 si dibatterà su tema rifiuti in Municipio VIII : Roma – All’indomani dell’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del ...

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...