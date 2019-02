Riomaggiore | “2mila euro a chi iscrive il figlio a scuola” | l’iniziativa del Comune

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 febbraio 2019) Duemilaa chiilalla classe quarta della scuola primaria di. A lanciare questo appello contro lo spopolamento dell’istituto del piccolo borgo delle Cinque Terre è l’amministrazione comunale guidata da Fabrizia Pecunia. Negli ultimi anni ilha dovuto far fronte a un calo demografico e di conseguenza a una diminuzione degli alunni che ha costretto l’ufficio scolastico regionale e territoriale a istituire le cosiddette “pluriclassi” dove bambini di diversa età fanno lezione insieme. Una soluzione che non piace certo ai genitori che di fronte a una scuola con questa offerta formativa preferisconore ilaltrove. Una ragione comprensibile ma alla quale ora la sindaca ha deciso di porre rimedio attraverso un bando per l’assegnazione di un contributo volto a promuovere e sostenere le iscrizioni nella scuola primaria.“Negli anni – spiega ...