Ricetta del giorno | Pesto alla siciliana con pomodori secchi

Ricetta risotto birra e mortadella : un primo piatto dal gusto intenso e fresco : Il risotto birra e mortadella è un primo piatto appetitoso e originale, che conquista tutti con il suo sapore forte e deciso. Il gusto intenso della mortadella viene aromatizzato dalla presenza della birra, la buccia di limone crea invece un contrasto invitante, smorzando il sapore del risotto. La Ricetta viene completata da una mantecatura finale che conferisce al piatto una consistenza cremosa. Il risotto con birra e mortadella diventa così un ...

Ricetta crepes mascarpone e crema di nocciole : una deliziosa cialda dal cuore tenero : Le crepes al mascarpone e crema di nocciole sono delle gustose crespelle semplici e beneamate da grandi e piccini. Un soffice impasto a base di uova, farina, zucchero, latte e burro genera una "frittella" sottile e circolare, perfetta per essere farcita da una delicata crema al mascarpone e nocciole. La scelta delle crepes è adatta per la colazione, per iniziare la giornata in modo energetico e appetitoso. Inoltre, per concludere in bellezza un ...

Ricetta calamari ripieni : il sapore del mare in un piatto raffinato e stuzzicante : I calamari ripieni rappresentano un secondo piatto saporito e delicato. Il gusto del pesce fresco viene messo in evidenza da una cottura alla griglia. Un morbido ripieno di parmigiano, mollica di pane, trito di tentacoli con aglio e prezzemolo va a imbottire il pesce, regalando un sapore unico ed esclusivo. Questa Ricetta, se messa in pratica, realizza delle saporite "monoporzioni" perfette anche per arricchire un sontuoso buffet. Splendidi alla ...

L’esclusiva Ricetta degli spaghetti alla carbonara dello Chef Borgomeo..una novità : L’esclusiva ricetta degli spaghetti alla carbonara ( dello Chef Borgomeo) Ingredienti: 1 tuorlo d’uovo a persona ( mi raccomando, solo il tuorlo) 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato a persona olio extravergine 200 g. di pancetta a cubetti 100 g. di prosciutto crudo a cubetti 1/2 bicchierino di Cognac Preparazione: In una ciottola mescolare per bene i tuorli con il parmigiano e metterli da parte; In una padella ...

Ricetta plumcake al caffè senza burro : un dessert soffice - leggero e delizioso : Il plumcake al caffè senza burro è un dessert soffice e buonissimo, perfetto da servire in tavola in qualsiasi momento della giornata. Un soffice impasto composto da uova e farina racchiude in sé il gusto unico del caffè, che conferisce al dessert un aroma accattivante e armonioso. L'assenza di burro fa sì che i soggetti intolleranti al lattosio possano deliziarsi, assaporando una fetta di dessert gustosa ma anche facilmente digeribile. La ...

Just Add Magic - la Ricetta della magia : in arrivo la terza stagione su Amazon Prime Video : Just Add Magic, la cui terza stagione è disponibile da oggi in tutto il mondo su Amazon Prime Video, racconta la storia di Kelly Quinn e delle sue due migliori amiche, Darbie e Hannah. Le ragazze inciampano nel misterioso libro di cucina di sua nonna in soffitta e scoprono qualcosa di diverso dalle ricette ordinarie. Quando lo Torta Azzittalo mette a tacere il fastidioso fratellino di Kelly e la Crostata di nocciole curativa sana la caviglia di ...

Pollo alla Genovese : la Gustosa Ricetta della Tradizione Napoletana : Pollo alla Genovese: la Gustosa Ricetta della Tradizione Napoletana La cucina Napoletana possiede un patrimonio immenso e inestimabile di ricette e tra i secondi piatti di rilievo tradizionali, non può mancare il Pollo alla Genovese. Come la Genovese classica, serve la cipolla, che è l’ingrediente che conferisce carattere alla pietanza. Volete scoprire come fare il Pollo alla Genovese? Bene, seguite passo per passo la Ricetta di ...

Ricetta torta mele cannella senza lattosio : l'aroma delle spezie in un dessert alla frutta : La torta di mele e cannella è un dolce fragrante e squisito, ideale per una colazione perfetta. Il profumo che si sprigiona da una cottura delicata del dessert richiama alla mente i sapori genuini, semplici e gustosi di un tempo. La torta mele e cannella è un must della tradizione pasticceria italiana, assolutamente da provare. L'assenza di latte soddisfa le esigenze e i gusti di chi è intollerante al lattosio. Gli ingredienti semplici di questa ...

Ricetta ciambella al cappuccino : l'aroma del caffè in una torta soffice e vellutata : La ciambella al cappuccino è una torta squisita e soffice, da gustare fetta dopo fetta. Il sapore intenso di caffè si miscela agli altri ingredienti sani e genuini, generando un dolce che risulta perfetto sia per la colazione che per un'occasione speciale. Dolce classico della tradizione italiana, la ciambella al cappuccino è una torta fatta in casa che ricorda i sapori di un tempo, cucinata dalla nonna e tramandata di generazione in ...

Ricetta della minestra di zucchine cacio e uova o cocozzielli cas’ e ova : Ricetta della minestra di zucchine cacio e uova o cocozzielli cas’ e ova La Ricetta della minestra di zucchine cacio e uova, o “cocozzielli cas’ ‘e ova”, apparterrà anche alla tradizione povera partenopea, ma resta sempre una pietanza saporita e gustosissima e inoltre non è diffusa solo nella regione Campania, ma anche nel resto d’Italia. Ricetta della minestra di zucchine cacio e uova o cocozzielli cas’ e ova Con pochi e semplici ...

Ricetta dell’uovo in purgatorio o “ova ‘o mbpriatorio” : Ricetta dell’uovo in purgatorio o “ova ‘o mbpriatorio” La Ricetta dell’uovo in purgatorio o “l’ova ‘o ‘mpriatorio” sono tipiche dell’ambiente contadino partenopeo. Si tratta di una pietanza povera ma non per questo priva di gusto forte e deciso. A Napoli sono definite “ova ‘mpriatorio” perché il bianco dell’uovo che si mescola tra il rosso del pomodoro ricordano quelle anime pezzentelle al purgatorio presenti nelle edicole votive, dove le ...