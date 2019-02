: Regionali, iniziato il voto in Abruzzo - NotizieIN : Regionali, iniziato il voto in Abruzzo - TelevideoRai101 : Regionali, iniziato il voto in Abruzzo -

Si sono aperti da circa un'ora i seggi per le elezionianticipate in. Oltre 1 milione, quasi 620.000 donne e 591.000 uomini, gli aventi diritto. 1.633 le sezioni istituite nei 305 comuni della Regione. 428 i candidati consiglieridistribuiti in 15 liste, a sostegno dei 4 candidati alla presidenza. Si tratta di Sara Marcozzi, sostenuta dal M5S, Marco Marsilio, sostenuto dal Centrodestra,Giovanni Legnini, sostenuto da una coalizione civica e progrssista, e Stefano Flajani, sostenuto da Casapound.(Di domenica 10 febbraio 2019)