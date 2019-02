Quelli che il calcio | Brenda Lodigiani imita Arisa Video

Sanremo 2019 - Alessandro Di Battista : “Esistono tanti tipi di razzisti - anche Quelli che usano la vittoria di un cittadino italiano a scopo elettorale” : La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo è diventata oggetto di molti tweet e commenti che poco hanno a che vedere con la musica e con la kermesse canora. E sull’argomento è intervenuto anche Alessandro Di Battista del M5S a Mezz’ora in Più su Rai Tre: “Mi scandalizza che la politica sia entrata pure a Sanremo, non certo la canzone di Mahmood. Esistono tanti tipi razzisti in Italia, anche quelli che utilizzano la vittoria ...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciottesima puntata del 10/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciottesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

Sanremo 2019 - Baglioni si congeda : «Abbiamo fatto il possibile - spero che Quelli che verranno continuino così» : Claudio Baglioni (Twitter @SanremoRai) Un discorso iniziale tutt’altro che scontato, dal tono solenne e col sapore del congedo. Sì, del testamento sanremese. Così Claudio Baglioni ha aperto la serata finale del Festival di Sanremo 2019. Nei giorni in cui tutti si chiedono se a guidare la prossima edizione della kermesse sarà ancora lui, il cantautore e direttore artistico ha parlato del proprio Festival (“Non so chi vincerà, ma di ...

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato Quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...

Lavoro - Landini : “Necessario cambiare politiche sbagliate di questo governo e di Quelli precedenti” : “Domani iscritti ai sindacati e non devono scendere in piazza a Roma per affermare il diritto al Lavoro era libertà nel Lavoro, per un Lavoro stabile e per dare avvio a un nuovo modello di sviluppo sulla qualità del Lavoro e la sostenibilità ambientale” questo l’invito del neo segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla partecipazione per la manifestazione dei sindacati confederali, prevista per domani nella ...

Lecce - Scavone : 'Ora sto bene - sono grato a tutti Quelli che mi hanno aiutato' : Dimesso dall'ospedale, Manuel Scavone può progressivamente tornare alla normalità. Il brutto impatto con Beretta dell'Ascoli di venerdì scorso, che lo ha costretto al ricovero in rianimazione, è ormai ...

Quelli che ricevono prodotti gratis da Amazon : Fanno parte di un programma messo in piedi allo scopo di avere recensioni affidabili e di qualità, ma è meno entusiasmante di quanto sembri

Quelli che il calcio - Giorgio Terruzzi 'rovina' il promo al Super Bowl : "Ma chi se ne frega - è una menata" : Un promo non proprio ben riuscito. A Quelli che il calcio va in scena la pubblicità che non ti aspetti, con Giorgio Terruzzi che spara a pallettoni contro il Super Bowl: “Ma chi se ne frega, sono menate. Non ci appartiene, è come Halloween, non se ne capisce il motivo”.Niente di strano, se non fosse che l’evento andrà in onda su Raidue, dopo ben nove anni di assenza dalla tv di Stato. Comprensibile quindi la volontà di 'pomparlo' a ...

Quelli che il Calcio dopo il TG : Luca e Paolo tornano nell’access di Rai2 : Mia Ceran tra Luca e Paolo Quelli che il Calcio si estende. Lo storico contenitore domenicale di Rai 2, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu insieme a Mia Ceran e impegnato nel racconto delle partite di Serie A, sbarca nell’access prime time della domenica. Da oggi, infatti, il programma si arricchisce di una nuova finestra, in onda dalle 21.00 alle 21.20, dal titolo Quelli che il Calcio dopo il TG. In 20 minuti verrà mostrato il ...

Simona Ventura perde Quelli che il calcio? : ... si accontenterà solo di questo? Inoltre non dimentichiamoci tutte le polemiche quando lei era uno dei giudici d XFactor, il web e gli spettatori l'avevano accusata di poca conoscenza del mondo della ...

Quelli che si comprano le vite usate : In tempi di recessione saranno sempre più Quelli che si compreranno o venderanno, pezzo dopo pezzo, la vita usata. Nel 2017, ultima rilevazione Doxa, l’economia di seconda mano fatturava 21 miliardi di euro (l’1,2% dell’affannato Pil), con un aumento del 72% in tre anni, determinato dal boom del commercio on line. La principale piattaforma italiana...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciassettesima puntata del 03/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciassettesima […] L'articolo #QCC – Quelli ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Bravi tutti i ragazzi - anche Quelli che non sono stati schierati” : Al termine della due giorni di gare di Calcutta l’Italia ha staccato il pass per le Finali di Coppa Davis 2019 battendo l’India in casa per 3-1. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, Corrado Barazzutti. Premiata la scelta del capitano azzurro di schierare Andreas Seppi quale numero uno azzurro, che lo ha ripagato portando a casa due punti. Al sito federale Barazzutti a caldo ha dichiarato: “Seppi ha disputato un match ...