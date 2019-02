Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte | blocchi stradali nel

Sardegna - la Protesta dei pastori non si ferma : blocchi nei porti per fermare i camion. E arrivano le prime denunce : La protesta dei pastori sardi si espande nei porti dell’isola, mentre arrivano le prime denunce per le manifestazioni che vanno avanti da giorni tra blocchi stradali e azioni vicino ai caseifici industriali. Il crollo del prezzo del latte ovino e caprino, scivolato sotto i 60 centesimi al litro, ha spinto gli allevatori a un’azione dimostrativa, domenica mattina, nello scalo di Porto Torres, in provincia di Sassari: oltre un ...

La Protesta dei centri sociali : scontri a Torino - 11 fermati : Roma, 9 feb. , askanews, - La protesta dei centri sociali contro lo sgombero dell'Asilo è diventata guerriglia urbana nel centro di Torino: bombe carta, lancio di pietre e oggetti contro la polizia, ...

Cagliari - la Protesta dei pastori blocca la squadra : Non è di certo un buon momento per il Cagliari, il club sardo nelle ultime giornate ha perso diverse posizioni in classifica ed adesso la classifica fa paura. La squadra di Maran si prepara per la 23^ giornata del campionato di Serie A, partita molto difficile sul campo del Milan, i rossoneri sono infatti alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo disavventura per la squadra prima della partenza per ...

Latte : non si placa la Protesta dei pastori sardi - bloccata squadra del Cagliari - VIDEO : Sta diventando sempre più forte la protesta dei pastori sardi contro il prezzo del Latte venduto ai caseifici ad un prezzo mai così basso, 60 centesimi. Dopo le manifestazioni di ieri che si sono ...

Camion scortati dal porto di Golfo Aranci - la Protesta dei pastori per il latte : Prosegue la protesta per il prezzo del latte. Il tam tam tra i pastori aveva, già da ieri sera, segnalato la presenza di 2 autocisterne, con un presunto carico di latte proveniente dall'estero, nel ...

Nuova Protesta dei gilet gialli - il ministro francese Loiseau attacca Di Maio : "Dovrai vedertela con noi" : Scontri con la polizia a Parigi, lanciata una molotov davanti al Senato, un manifestante ha perso la mano. Almeno dieci i fermi.

Sardegna - calciatori del Cagliari si uniscono a Protesta dei pastori e rovesciano bidoni del latte con la maglia rossoblù : Alle proteste contro il basso del prezzo del latte arriva la solidarietà dei calciatori del Cagliari, che hanno rovesciato con un gesto dimostrativo alcuni bidoni portati davanti al centro d’allenamento. Prima c’è stato un lungo tira e molla con i pastori che chiedevano alla squadra, in procinto di partire per Milano di non giocare domani sera con il Milan. “Così – ha detto uno degli allevatori – sui giornali ci ...

Il Cagliari bloccato dai produttori di latte : la Protesta fuori dai campi di allenamento dei rossoblù : Gli allevatori sardi protestano per il prezzo del latte e bloccano il Cagliari calcio in partenza per Milano “Vogliamo difendere solo i nostri diritti. Noi produciamo il latte a un euro più Iva e non torniamo indietro, se non riescono a venderlo a un prezzo decente non è colpa nostra”. Questi i motivi della protesta che da questa mattina infuoca fuori dai campi di allenamento del Cagliari, dove alcuni allevatori sardi si sono recati ed ...

Protesta dei pastori sardi - bloccata la squadra del Cagliari : Cisterne svuotate in strada, blitz che bloccano il traffico, ma anche assalti a caseifici. I pastori sardi Protestano oramai da giorni contro il prezzo del latte , venduto alle aziende a un costo ...

Oggi la Protesta dei sindacati a Roma : 05.02 Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano in piazza contro quota 100mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ...

Gli industriali fanno cartello sul prezzo del latte - Protesta choc dei pastori sardi : migliaia di litri riversati in strada : migliaia di litri di latte appena munto riversati in strada. Spreco eclatante, come la protesta che lo ha prodotto. Da alcuni giorni in varie zone della Sardegna i pastori sono letteralmente sul piede di guerra. All'origine della rivolta c'è un esempio emblematico di come i principi del libero mercato e della concorrenza, spesso evocati con solennità, possono essere distorti e piegati alla logica del puro profitto, anche al costo ...

La Protesta dei gilet gialli arriva a Sanremo : 'Di Maio? No a strumentalizzazioni' : Una rappresentanza dei gilet gialli a Sanremo. La manifestazione nei pressi del teatro Ariston. 'Il popolo italiano e quello francese sono uniti, non vogliamo essere strumentalizzati da Di Maio o dai ...