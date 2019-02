Programmi TV di stasera | lunedì 11 febbraio 2019 Su Rai2 Virginia Raffaele in «Facciamo

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 10 febbraio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di domenica 10 febbraio 2019: Su Rai 1 Fabio Fazio è al timone del tradizionale appuntamento col talk show Che tempo che fa. Rai 2 dedica la serata al telefilm di successo The Good Doctor (episodi 2×03 e 2×04) con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Chuku Modu. Su Rai 3 Gloria Guida conduce il programma Le Ragazze. Su Canale 5 torna l’appuntamento col reality show L’isola ...

'Robin Hood' - 'The Good Doctor' e "Zero Dark Thirty" : tutti i Programmi stasera in tv : La7 Non è l'Arena - 20.35 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel - 21.15 Un'appassionante gara tra albergatori. ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 10 febbraio 2019 - : ... nel corso di un decennio abbondante e di due mandati presidenziali, e che più l'ha esposta, in termini di promesse e vendette, all'interno dei suoi confini e al cospetto del mondo intero. Questa è ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 9 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di sabato 9 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata al quinto e ultimo appuntamento con la sessantanovesima edizione del Festival della Canzone italiana, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo; conducono Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS Los Angeles (episodio 1×04 – La lista nera) e due puntate di SWAT (episodi 2×03 – ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 9 febbraio 2019 - : Tv 2000 19:00 Benedetta economia 20:00 Rosario a maria che scioglie i nodi 20:30 Tg 2000 20:45 Soul di monica mondo 21:15 Segreti 23:40 Indagine ai confini del sacro 0:15 Terza pagina magazine 0:45 ...

Stasera in tv : Programmi tv di sabato 9 febbraio 2019 : Per gli anticipi della 20sima giornata in Serie A : alle 18 Fiorentina-Napoli in diretta su Sky Sport Serie A , ch202, e Sky Sport 251 e poi alle 20:30 Parma-Inter che sarà trasmessa in ...

Programmi TV di stasera - sabato 9 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Kubo e la spada magica Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Serata Finale Ultimo appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata i 24 Campioni ripropongono il loro brano in versione originale e a decidere è un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). I primi tre classificati andranno al giudizio finale per la proclamazione del vincitore. Tra ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 8 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione televisiva di STASERA, venerdì 8 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata al quarto appuntamento con la 69^ edizione del Festival della Canzone italiana, in diretta dal Teatro Ariston; presentano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Rai 2 trasmette il film La quinta onda (Usa, 2016) con Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe. Su Rai 3, dopo l’episodio di Un posto ...

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda l'8 febbraio 2019 : La guida completa dei programmi da vedere in tv su Rai, Mediaset, La7 e sulle principali reti televisive

STASERA IN TV " Film e Programmi 8 febbraio 2019 - : Fuori dal mondo, in quel luogo sospeso che 'rompe' con le convenzioni giù a valle, che 'spezza' i tempi della cultura per seguire quelli di natura, i due giovani si avvicinano fino a toccarsi. Nella ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 febbraio 2019. Sanremo e non solo : A Star is Born Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Quarta Serata Quarto appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata, dedicata ai duetti, si esibiscono tutti i 24 artisti in gara sulle note della propria canzone in versione rivisitata e/o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. Super ospite Luciano Ligabue. Non solo ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 7 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione televisiva di giovedì 7 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata al terzo appuntamento con la 69^ edizione del Festival della Canzone italiana, in diretta dal Teatro Ariston e presentato da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Rai 2 trasmette il film Dallas Buyers Club (Usa, 2013) con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Su Rai 3, dopo l’episodio di Un posto al sole, andrà in onda il film Rob Roy ...

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 7 febbraio 2019 : La guida completa dei programmi da vedere in tv su Rai, Mediaset, La7 e sulle principali reti televisive

Programmi TV di stasera - giovedì 7 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Terza Serata Terza serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. stasera cantano i restanti 12 dei 24 artisti in gara. Le loro canzoni verranno giudicate attraverso un sistema di votazione misto: televoto con peso percentuale del 40%, giuria Demoscopica 30% e giuria della Sala ...