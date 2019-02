Premier League | Aguero is on fire! Ennesima tripletta | raggiunto Shearer

Premier League - il City umilia il Chelsea : Sarri ne prende 6 da Guardiola : Finisce con una disfatta per il Chelsea di Maurizio Sarri la trasferta in casa di Pep Guardiola. Il Manchester City segna quattro reti nel primo tempo e altre due nella ripresa per un 6-0 finale che ...

Premier League - vittoria sofferta del Tottenham per 3-1 sul Leicester. Alle 17.00 City-Chelsea : LONDRA - Il Tottenham nel primo match di questa domenica di Premier batte 3-1 il Leicester grazie Alle giocate di Eriksen e le parate di capitan Lloris. Con questa vittoria gli uomini di Pochettino si ...

Premier League - il Tottenham vince 3-1 con il Leicester e vola a -5 dalla vetta. Alle 17.00 City-Chelsea : LONDRA - La domenica di Premier si apre a Wembley con il Tottenham che batte 3-1 il Leicester grazie Alle giocate di Eriksen, gol ed assist, e le parate di Lloris che neutralizza Vardy dagli undici ...

Premier League : il Tottenham trema - ma batte il Leicester : Il Tottenham batte per 3-1 un coriaceo Leicester dopo una partita per nulla facile e si mantiene a soli 5 punti dalla vetta della Premier League . Sanchez porta in vantaggio gli Spurs al 33', poi ...

Emiliano Sala - "tifosi" lo deridono mimando il gesto dell'aereo : bufera in Premier League : Due tifosi del Southampton sono stati ripresi mentre mimavano il gesto dell'aereo verso il settore riservato ai fan del...

Premier League - offese alla memoria di Sala : arrestati due tifosi del Southampton : La tragedia che ha colpito Emiliano Sala ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Club, calciatori e tifoserie, tutti uniti, si sono idealmente stretti intorno a Nantes e Cardiff , perché il triste destino del bomber dei gallesi ha commosso davvero tutti. O quasi ...

Premier League : tutto su City-Chelsea : ... sui canali Sky Sport 1, canale 201 e Sky Sport Footbal, canale 203. Il match è disponibile in streaming anche su SkyGo e NowTV per tutti gli abbonati al servizio. That link-up between @HazardEden10 ...

Premier League Chelsea - Higuain : ”Con Sarri rendo al massimo” : Il nuovo attaccante del Chelsea, in un’intervista a Sky Sports, ha parlato della sua nuova esperienza. L’argentino esalta le qualità del tecnico Sarri.Alla vigilia del big match contro il Manchester City, il nuovo centravanti del Chelsea, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in Premier, dopo essersi sbloccato nella seconda partita con una doppietta nel 5-0 ...

Premier League : i risultati della 26giornata : Liverpool - tris e vetta. Arsenal ok : Il Manchester City corre, il Liverpool risponde. Dopo la vittoria esterna della squadra di Guardiola contro l'Everton dello scorso giovedì, i Reds tornano immediatamente in vetta: tris rifilato al ...

Premier League : troppo Manchester United per il Fulham - 3-0 con doppio Pogba : C'è la firma francese sulla decima vittoria di Ole Solskjaer sulla panchina dello United . I Red Devils battono il Fulham 3-0 nell'anticipo della 26esima giornata di Premier League . Al Craven Cottage ...

Premier League - Fulham-Manchester United 0-3 : doppio Pogba e Martial : Non si ferma la corsa del Manchester United di Solskjær che vince anche in casa del Fulham di Ranieri, conquistando la nona vittoria, 2 in Fa Cup, in dieci partite da quando il norvegese è seduto ...

Risultati Premier League - Pogba trascina lo United contro il Fulham : è un momento magico per i Red Devils : Risultati Premier League – Si è aperta con il botto la giornata di Premier League, il campionato inglese continua a regalare spettacolo soprattutto per le zone altissime della classifica con la lotta che riguarda la qualificazione in Champions League. momento sempre più importante per lo United che ha svoltato dopo l’esonero di Mourinho, altro successo in trasferta per i Red Devils, questa volta contro il Fulham di Ranieri. ...

Pronostico Wolverhampton – Newcastle - Premier League 11-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Wolverhampton – Newcastle, Premier League 26^ Giornata, Lunedì 11 Febbraio 2019 ore 21.00Pronostico / Premier League – La ventiseiesima giornata di Premier League avrà come appendice la sfida tra Wolverhampton e Newcastle, in programma lunedì sera al Molineux Stadium. I padroni di casa sono incredibilmente in piena zona Europa League e vogliono continuare a stupire, mentre gli ospiti cercano altri punti ...

Manchester City-Chelsea : il big match di Premier League domenica in diretta tv su Sky : Si giocherà domenica sera all’Etihad Stadium di Manchester il match clou della 26^ giornata di Premier League, Manchester City-Chelsea. La quarta in classifica sul campo della capolista, anche se le due squadre sono separate da ben 12 punti. Complice il doppio pareggio del Liverpool (con Leicester e West Ham negli ultimi due turni, entrambi per 1-1), battendo 2-0 l'Everton mercoledì sera, i citizens di Guardiola hanno centrato l’aggancio in ...